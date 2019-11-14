Рада сьогодні планує розглянути Бюджет-2020 у другому читанні



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Розгляд проєкту держбюджету у другому читанні може тривати до другої години ночі, вважає глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Верховна Рада України сьогодні, 14 жовтня, на пленарному засіданні розгляне проєкт закону про Державний бюджет на 2020 рік у другому читанні. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту.

Так, парламентарі розглянуть у другому читанні проект закону №2000 про Державний бюджет України на 2020 рік, а також №2144 про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Також планують розглянути законопроект про використання земель оборони (№0855).

Розгляд проєкту держбюджету може тривати до другої години ночі, вважає глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Окрім того, народні депутати планують розглянути у першому читанні проєкт закону щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (№2195), а також низку законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу.

Також планують внести до порядку денного розгляд проєкту закону №2359 та альтернативний №2359-1 щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Окрім того, парламентарі планують розглянути у другому читанні законопроекти про отримання дозвільних документів (№0897), про наукову і науково-технічну діяльність (№0898), про державну підтримку малого та середнього підприємництва (№0942).

Також народні депутати розглянуть низку кадрових рішень.

Як повідомлялось, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

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