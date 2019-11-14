Кличко: Містам із Держбюджету-2020 кинули кісточку



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Мер Києва Віталій Кличко бідкається, що уряд суттєво врізає фінансове забезпечення потреб територіальної громади міста

Віталій Кличко попереджає, що Держбюджет на 2020 рік змусить міста не розвиватися, а виживати

Проект Держбюджету на 2020 рік, який парламент збирається ухвалити сьогодні, суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування та ставить під загрозу реалізацію багатьох проектів у містах та селищах країни. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

«На минулому засіданні ми з вами ухвалили звернення до уряду і парламенту з вимогою не згортати процес децентралізації та не позбавляти місцеві бюджети необхідних громадам коштів. Бо поданий урядом проект Держбюджету на 2020 рік, який парламент збирається ухвалити сьогодні, суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування. Притому, що протягом останніх років значно збільшені повноваження та сфери відповідальності територіальних громад», - сказав Кличко, якого цитує пресслужба столичного голови.

Він пояснив, що замість обіцяної децентралізації і росту місцевих бюджетів, громади отримують централізацію в багатьох питаннях розвитку і урізання своїх фінансових можливостей. Так, наприклад, на місцеві бюджети перекладають тягар державних соціальних гарантій, який витягнути самотужки багатьом містам і селищам нереально.

«Вчора я до пізнього вечора був на засіданні бюджетного комітету парламенту. Ми переконували депутатів врахувати правки представників місцевого самоврядування, мерів, Асоціації міст України. Переконували не ставити хрест на розвитку міст і селищ країни. Але нам, знаєте, кинули якусь кісточку», - додав він.

Так, за словами Кличка, у проекті бюджету на 2020 рік депутати залишили зарахування частини акцизного податку на пальне до дохідної частини місцевих бюджетів - близько 8 мільярдів по країні, зокрема, 700 мільйонів - Києву.

«Копійки залишили з дорожньої субвенції. По інших статтях - крихти. Це дуже погана ситуація і для столиці, і для усіх міст та селищ України! Це не розвиток, а виживання!» - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що і столиці, й іншим містам необхідно оновлювати інфраструктуру, будувати школи та садки, ремонтувати дороги, забезпечувати соціальні гарантії та стандарти для мешканців.

Так, за останніх кілька років Київ, наприклад, побудував чи повністю реконструював 8 шкіл, 27 садочків. Один дитячий садок, зокрема, було презентовано 13 листопада. Ще один (28-й) місто планує відкрити до кінця цього року. На наступний рік заплановане введення в експлуатацію ще 6-ти садків, де сьогодні тривають роботи.

Столиця оновлює лікарні і пологові будинки, парки та сквери, будує дороги та ремонтує шляхопроводи, будує нові станції метро, купує громадський транспорт, оновлює спортивну інфраструктуру, зазначив Кличко.

«І втілення цих та інших проектів уряд і парламент ставлять під велике питання і на незрозумілу перспективу. Я вважаю, це - недержавницька позиція! Це - не децентралізація. А придушення самоврядування і розвитку громад. І, переконаний, громади повинні відстоювати свої права. Зокрема, право розпоряджатися коштами, заробленими містами і селищами. Бо сильні й успішні міста - це сильна країна!» - підкреслив Кличко.