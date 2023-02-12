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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Україна є головним фактором перемоги Заходу над путінською Росією

glavcom.ua
Росія стає розмінною монетою в геополітичній конкуренції між США та Китаєм

Україна зможе серйозно переформатувати Європу, НАТО і ЄС

Так само, як Захід не збираються воювати замість нас із путінською Росією чи боротися з нашою елітною корупцією, так само західні країни не збираються за росіян радикально вирішувати проблему усунення Путіна від влади. США лише сперечається про ціну перемоги над путінською Росією.

США зацікавлені у нашій військово-політичній перемозі над путінською Росією та обваленні режиму особистої влади Путіна, тому вони підтримуватимуть та стимулюватимуть ці два процеси, але не виконуватимуть головні ролі, тим більше ризикуватимуть чи жертвуватимуть.

Бо цілі Заходу, насамперед США, набагато масштабніші, ніж перемога України чи крах політичного режиму Путіна.

З одного боку, Україна, що люто бореться, єдиний потужний проамериканський засіб перемоги над Росією, «український спосіб» її дефашизації та денуклеаризації Росії. З іншого боку, Україна, що перемогла, дозволить серйозно переформатувати Європу, НАТО і ЄС. Європейська спільнота відчуває це, особливо Німеччина, але нічого вдіяти не може.

Виявилося, що у 21 столітті величезну роль відіграють сильні, бойові держави, здатні захистити світовий порядок та європейську безпеку, а не просто економічно успішні країни Європи. У цьому сенсі Україна стає «головним призом Європи», якщо, звісно, наш істеблішмент (еліти поки що немає) не проґавить свого історичного шансу.

У свою чергу, якщо Україна є головним важелем перемоги Заходу над путінською Росією, то сама Росія стає лише «розмінною монетою» в геополітичній конкуренції між США та Китаєм.

Тому вже зараз Україні треба звільнятися від шкідливої ілюзії, що американці за нас не лише виграють війну, а й переможуть дрімучу українську корупцію та проведуть успішні реформи. З тієї простої причини, що тільки в процесі перемоги над фашисткою Росією, розгрому піраміди елітної корупції та проведення радикальних економічних, соціальних та політичних реформ може виникнути сформуватися відповідальна та українська еліта.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай США росія війна

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Віктор Небоженко

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