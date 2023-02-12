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Чому росіяни обстрілюють Миколаївщину: роз’яснення «Півдня»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому росіяни обстрілюють Миколаївщину: роз’яснення «Півдня»
фото ілюстративне

Однією із причин атаки на Миколаївщину є знищення критичної інфраструктури

Ворожі війська обстрілюють Очаківський район з Кінбурнської коси, аби запобігти залученню Миколаївщини до зернової угоди. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Речниця розповіла, що упродовж минулої доби ворог вкотре обстріляв Очаківський напрямок, бив по акваторії, продовжуючи тероризм щодо міжнародних морських транспортних шляхів для того, щоб виключити залучення Миколаївщини до зернової угоди. Крім того, загарбники знищують критичну інфраструктуру, аби позбавити місцеве населення певних зручностей цивілізації.

«Якщо розглядати географію Кінбурнської коси півострова, який з’єднаний суходолом з тимчасово окупованою Херсонщиною, ми розуміємо, що основне скупчення військ безпосередньо у корені цього півострова, там, де вони почуваюся більш-менш захищено, віддалено від Сил оборони України. Те, що вони висувають свої певні об’єкти для вогневого ураження, розгортають вогневі позиції на іншому краї Кінбурнської коси ближче до Очакова, це якраз випадки, коли вони точково діють і негайно звідти вшиваються. Тому що розуміють, що у відповідь отримають ураження», – зазначила Гуменюк.

Коментуючи питання щодо ротації росіян на Кінбурнській косі, Гуменюк зазначила: «Те, що ворог намагається проводити ротацію особового складу – це більше пов’язано з його морально-психологічним станом. Тому що довготривале знаходження там без певних бойових успіхів деморалізує людей».

Раніше повідомлялося, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що за даними розвідки, Росія може висадити десант на півдні або півночі.

Теги: росія війна окупанти Україна

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