Куба чи Україна? Яку гру почне Трамп після Ірану

Успіх Трампа залежить не від Ірану, а від України

Зіткнувшись із невдалою для себе війною в Ірані та зростанням невдоволення всередині Америки, у Трампа залишається два шляхи. Він може швидко згорнути військову операцію, оголосити себе переможцем у Ірані й одразу захопити Кубу.

А може після іранської авантюри, в якості компенсації, швидко змінити своє негативне ставлення до Зеленського, надати інтенсивну військову допомогу Україні, щоб змусити путінську Росію піти на припинення військових дій і підписання мирної угоди на справедливих для України умовах.

Це дозволить Трампу помиритися з колишніми євроатлантичними союзниками в Європі, без яких, як виявляється, у нього нічого не виходить у світі, і зупинити перетворення Росії на проксі-країну Китаю. Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу.