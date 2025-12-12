Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії
фото: Getty Images

Небезпечні мрії Трампа

Президент Трамп хоче змусити Україну підписати ганебну «мирну угоду» з путінською Росією до річниці свого президентського правління (січень 2026 року). Він прекрасно розуміє, що ця угода означає погано приховану капітуляцію України перед Росією і виводить Путіна з ролі агресора і невдахи в роль міжнародного переможця і друга могутнього Трампа.

Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії за рахунок заморожених російських активів в Європі. Реалізація цього плану дозволить США контролювати Росію, як колись програла війну гітлерівську Німеччину.

Визнання капітуляції України і передача частини її території Кремлю, на думку Трампа, має зупинити, породжену війною проти України, глибоку економічну кризу в Росії і, завдяки зусиллям Трампа, зміцнити її міжнародне становище.

Ця угода Трампа надовго відриває Україну від Європи і робить її залежною від «переможеної» Росії. Європа опиняється затиснутою між наступаючою путінською Росією і агресивною трампівською Америкою. Росія і США будуть вести активну і синхронізовану гібридну війну з метою стирання цивілізаційної ідентичності Європи і перетворення її на міграційний відстійник всієї Євразії.

У свою чергу, путінська Росія буде вдячна Трампу за передачу частини України, а Трамп буде сподіватися, що Росія відвернеться від набридлого і небезпечного Китаю на користь дружби з Америкою.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Європа Дональд Трамп війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судно «тіньового флоту» Mersin
Bloomberg: Страхування в Чорному морі подорожчало на 250% через атаки на «тіньовий флот» РФ
4 грудня, 05:38
Мільярдер вважає, що Джей Ді Венс проведе на посаді президента два терміни
Ілон Маск назвав наступного президента США
3 грудня, 20:22
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
3 грудня, 00:07
Один із вболівальників на трибунах був одягнений у футболку з літерою «Z»
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
28 листопада, 12:02
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
24 листопада, 03:26
Що означає запропонований мирний план: висновки ШІ
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
21 листопада, 13:56
Путін нібито відвідав один з командних пунктів угруповання «Захід»
Коли РФ припинить війну в Україні? Путін зробив низку заяв
20 листопада, 21:46
Хмельницька та Рівненська АЕС два тижні працюють на зниженій потужності
Чому українські АЕС знижують потужність після атак РФ? Розʼяснення Міненерго
20 листопада, 16:55
Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет
Повітряні сили повідомили, чим РФ вдарила по багатоквартирних будинках в Тернополі
19 листопада, 17:09

Віктор Небоженко

«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?
«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?
Америка впадає в крайнощі. Що показали вибори мера Нью-Йорка
Америка впадає в крайнощі. Що показали вибори мера Нью-Йорка
Венесуела. Новий виклик для Трампа
Венесуела. Новий виклик для Трампа
Розпаду Росії не буде. І ось чому
Розпаду Росії не буде. І ось чому
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua