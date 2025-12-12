«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?

Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії

Небезпечні мрії Трампа

Президент Трамп хоче змусити Україну підписати ганебну «мирну угоду» з путінською Росією до річниці свого президентського правління (січень 2026 року). Він прекрасно розуміє, що ця угода означає погано приховану капітуляцію України перед Росією і виводить Путіна з ролі агресора і невдахи в роль міжнародного переможця і друга могутнього Трампа.

Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії за рахунок заморожених російських активів в Європі. Реалізація цього плану дозволить США контролювати Росію, як колись програла війну гітлерівську Німеччину.

Визнання капітуляції України і передача частини її території Кремлю, на думку Трампа, має зупинити, породжену війною проти України, глибоку економічну кризу в Росії і, завдяки зусиллям Трампа, зміцнити її міжнародне становище.

Ця угода Трампа надовго відриває Україну від Європи і робить її залежною від «переможеної» Росії. Європа опиняється затиснутою між наступаючою путінською Росією і агресивною трампівською Америкою. Росія і США будуть вести активну і синхронізовану гібридну війну з метою стирання цивілізаційної ідентичності Європи і перетворення її на міграційний відстійник всієї Євразії.

У свою чергу, путінська Росія буде вдячна Трампу за передачу частини України, а Трамп буде сподіватися, що Росія відвернеться від набридлого і небезпечного Китаю на користь дружби з Америкою.