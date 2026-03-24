Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Іранський глухий кут та дилема Трампа

Іранці обдурять Путіна і Трампа, бо їхня мета – не перемир'я
Дилема Трампа

Трамп не може ані програти, ані виграти, бо вихід із війни в Ірані не менш небезпечний для нього та США, ніж її подальше продовження.

У точно такому ж становищі перебуває російський диктатор Путін, який підступно напав на Україну, а тепер не знає, як вийти з війни, бо часу немає ні в нього, ні в Росії. Обидва шукатимуть вихід за рахунок жертв агресії, а не визнаватимуть поразку.

Іранська війна зайшла в глухий кут для обох сторін – США та Ірану. Але через кілька місяців справа дійде до того, що Путін «продаватиме» перемир’я з Іраном Трампу в обмін на капітуляцію України. А Трамп тиснутиме на Європу, щоб вона знизила рівень підтримки України.

Але українці це вже проходили. Тоді Трамп «продавав» Україну Путіну в обмін на дистанціювання Кремля від Китаю. Нічого з цього не вийшло. Китай ще глибше увійшов у політичне тіло Росії.

Іранці теж не вірять ані Росії, ані США. Іранці обдурять Путіна і Трампа, бо їхня мета – не перемир'я з ненависним ворогом, а поразка США на всьому Близькому Сході, що зробить можливим перетворення їхньої країни на головну в ісламському світі та відновлення країни за рахунок монархій Перської затоки – це буде плата за їхню співпрацю з Америкою.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Віктор Небоженко

