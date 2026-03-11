Іранська війна – перші переможці та програвші

Коли війни перетинаються: Україна, Іран і нова геополітика світу

Ця війна США-Ізраїлю проти Ірану породила величезний клубок суперечностей між різними країнами, який надовго визначатиме геополітику всього світу. Але найголовніше, що відбувається, – це перетин, поєднання війни Росії проти України та величезного близькосхідного військово-політичного конфлікту, який вже набуває цивілізаційного та релігійного відтінку. Ще тільки не вистачає потужного конфлікту десь у Центральній Азії, щоб світ зіткнувся з величезним геополітичним трикутником страшних воєн, який точно поховає старий світ.

Поки що, під час війни проти Ірану, найбільше виграє путінська Росія, яка за рахунок жахливого зростання цін на нафту отримує економічний перепочинок для продовження війни в Україні. Мало того, Трамп, сподіваючись на полегшення долі Путіна, збирається зняти частину санкцій з Росії. Єдина надія на зростання антиросійської діяльності європейських держав на користь підтримки України. Поки що, в 21 столітті навіть дві страшні війни проти України та Ірану не можуть змусити Європу прокинутися, сконцентруватися і розвинути свою суверенність і суб'єктність. Європа весь час тягне час і сподівається «проскочити між крапельками».

З різних, прямо протилежних причин, у цьому величезному військово-політичному конфлікті, який стрімко розширився від Кіпру до Ємену і від Лівану до Пакистану, поки що легше і краще «почуваються» Ізраїль і Туреччина. Ізраїль, використовуючи американську міць і легковажність Трампа, відчуває себе «переможцем» Ірану, а Туреччина радіє ослабленню і приниженню Ірану, і переляку арабських шейхів.

Після закінчення гарячої фази війни всім державам Близького Сходу доведеться не просто відновлювати країни і масово закуповувати американську зброю, а й обговорювати складну проблему створення свого військово-політичного союзу типу євроатлантичного НАТО.

А хто вже зараз програв у цій війні США та Ізраїлю проти Ірану? Звичайно, поки що найбільше програв Іран. Його геополітична та релігійна самовпевненість і надія на Росію та Китай призвели до таких тяжких наслідків.

Вже зараз багато програють всі арабські монархії Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію, які перестають бути локаціями багатства і безпеки на Близькому Сході. Може тепер вони краще зрозуміють страшне горе України – віроломний напад путінської Росії на Україну.

А також, як це не парадоксально, серйозно програють і утискають свої національні інтереси традиційні противники – США і Китай. Таким чином, несподівана війна США проти Ірану – це не тільки серйозний удар по гаслу американського президента «Америка понад усе» ,але й погана основа для важливої зустрічі в квітні Трампа і Сі Цзіньпіна в Пекіні.

Путін радісно потирає руки, сподіваючись, що Трамп і Сі Цзіньпін побіжать до нього домовлятися про співпрацю.