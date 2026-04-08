Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Іранський приклад Трампа для Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Трамп пішов на перемир'я з Іраном

Війна Путіна проти України та війна Трампа проти Ірану тісно пов’язані між собою безліччю причин та непередбачуваних наслідків для всього світу.

Згадаймо, як Трамп шантажував Україну, вимагаючи, щоб Україна погодилася на приховану капітуляцію перед Росією. Згадаймо, як Трамп різко образився на країни Європи, які відмовилися підтримувати іранську авантюру США і продовжували підтримувати Україну, Трамп погрожував розірвати на шматки НАТО і заодно Європу, перетворивши її на копію «орбанівської» Угорщини (подвійне управління Путіна і Трампа).

Нарешті, ще кілька днів тому Трамп був готовий перетворити на пил іранську цивілізацію, застосувавши проти неї всю американську міць і свою злобу.

І ось зараз – все. Трамп пішов на перемир'я з Іраном, який він так ненавидить. Світ відійшов від краю світової війни.

Трамп, який до останньої хвилини погрожував Ірану смертними карами, що більше підходить для риторики іранських аятол, ніж для цивілізованого президента США, відмовився від свого наміру стерти з лиця землі Іран. Можливо, це ненадовго, поки Трамп не знайшов собі нового ворога, але дуже символічно.

Якщо Трампу та Ізраїлю вдасться укласти тимчасове перемир'я з Іраном, то путінській Росії теж не буде соромно укласти перемир'я з Україною, відмовившись від своїх подальших планів. А у Трампа з'являється шанс повернутися до своєї місії одночасно посередника і арбітра у російсько-українській війні.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua