Спонсор Вакарчука - банкір з пулу Путіна. Хіба це новина?

Так, Фрідман банкір з пулу Путіна. І всі ви це добре знали

Мовою оригіналу Ужасно смешно читать в ленте, как «прозрели» часть журналистов и политтехнологов по поводу того, что Альфа и Михаил Фридман - многолетние спонсоры Океана Эльзы и Фестиваля джаза во Львове Во-первых, нечего амикошонствовать - никто никогда этого не скрывал А во-вторых, разве не те же самые люди с восторгом слушали

Співвласник Альфа-Банку Михайло Фрідман

Так, Фрідман банкір з пулу Путіна. І всі ви це добре знали

Мовою оригіналу

Ужасно смешно читать в ленте, как «прозрели» часть журналистов и политтехнологов по поводу того, что Альфа и Михаил Фридман - многолетние спонсоры Океана Эльзы и Фестиваля джаза во Львове

Во-первых, нечего амикошонствовать - никто никогда этого не скрывал

А во-вторых, разве не те же самые люди с восторгом слушали Вакарчука все эти годы? И правильно делали, кстати. Я не поклонница, но Слава сделал для Украины гораздо больше, чем те, кто нынче кривляется: «как Фридман?! Какой позор!»

Да, Фридман. Банкир пула Путина. И все вы отлично знали

Джерело: блог Наталії Влащенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»