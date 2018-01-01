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    Думки вголос

    Спонсор Вакарчука - банкір з пулу Путіна. Хіба це новина?

    Так, Фрідман банкір з пулу Путіна. І всі ви це добре знали
    Мовою оригіналу Ужасно смешно читать в ленте, как «прозрели» часть журналистов и политтехнологов по поводу того, что Альфа и Михаил Фридман - многолетние спонсоры Океана Эльзы и Фестиваля джаза во Львове Во-первых, нечего амикошонствовать - никто никогда этого не скрывал А во-вторых, разве не те же самые люди с восторгом слушали
    • Наталія Влащенко

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка
    Співвласник Альфа-Банку Михайло Фрідман
    Співвласник Альфа-Банку Михайло Фрідман

    Так, Фрідман банкір з пулу Путіна. І всі ви це добре знали

    Мовою оригіналу

    Ужасно смешно читать в ленте, как «прозрели» часть журналистов и политтехнологов по поводу того, что Альфа и Михаил Фридман - многолетние спонсоры Океана Эльзы и Фестиваля джаза во Львове

    Во-первых, нечего амикошонствовать - никто никогда этого не скрывал

    А во-вторых, разве не те же самые люди с восторгом слушали Вакарчука все эти годы? И правильно делали, кстати. Я не поклонница, но Слава сделал для Украины гораздо больше, чем те, кто нынче кривляется: «как Фридман?! Какой позор!»

    Да, Фридман. Банкир пула Путина. И все вы отлично знали

    Джерело: блог Наталії Влащенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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