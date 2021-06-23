Міністр оборони Росії заявив про вибухонебезпечну ситуацію в Європі

Сергій Шойгу заявив про «вибухонебезпечну» ситуації в Європі, яка вимагає «прийняття рішень по її деескалації»

Росія скаржиться, що НАТО відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів РФ та Білорусі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про «вибухонебезпечну» ситуацію в Європі. За його словами, закріпилася тенденція до посилення військового протистояння між блоком НАТО і РФ. Про це Шойгу заявив на Московській конференції з міжнародної безпеки, повідомляє «Тасс».

За його словами, НАТО відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів Росії та Білорусі.

Шойгу заявив про «вибухонебезпечну» ситуації в Європі, яка вимагає «прийняття рішень по її деескалації».

«В цілому ситуація в Європі вибухонебезпечна, що вимагає прийняття конкретних кроків по її деескалації. Ряд заходів був запропонований російською стороною. Наприклад, мова йшла про відведення районів навчань від лінії зіткнення», – сказав глава міноборони РФ.

Нагадаємо, 23 червня Росія закликала США відмовитися від участі у Sea Breeze-2021. На думку посольства РФ, такі навчання «заохочують мілітаристські настрої в Києві».

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021, які розпочнуться наступного тижня в чорноморському регіоні, візьмуть участь п'ять тисяч військових з 32 країн.

Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.

Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.

Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.

«Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.