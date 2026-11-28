У лютому 2023 року держава ухвалила просте рішення – скасувати додаткові 30 тисяч, які з отримували всі військові з початку повномасштабного вторгнення.

Надбавку залишили тільки тим, хто за наказами виконує бойові завдання. Решті пообіцяли, що згодом підвищать базове грошове забезпечення.

На той момент солдат отримував близько 20 тисяч грн, а офіцер близько 32 тисяч. За тодішнім курсом, приблизно 36,6 гривні за долар, це було майже 550 і 875 доларів. Минуло майже чотири роки. Базові цифри майже не змінилися, а долар сьогодні коштує 45 грн.

Тобто солдатське забезпечення зменшилося приблизно до 445 доларів, а офіцерське до 710, і це ще без урахування інфляції. Обіцянку так і не виконали, натомість військовим фактично зменшили зарплату. Навіть бойові виплати, якими держава так любить хизуватися, давно перетворилися на лотерею.

Рахують лише фактичні бойові дні, підтверджені розпорядженнями. Важить, на якій саме лінії зіткнення ти перебуваєш, і кілометр у той чи інший бік може перетворити 100 тисяч на 30 або взагалі на нуль.

За численними скаргами військових, гроші можуть просто не нарахувати через помилку в документах чи чиєсь небажання, а потім їх доводиться місяцями вибивати.

При цьому величезна кількість людей служить на тилових і забезпечувальних посадах, без яких фронт не протримався б і тижня, і ці виплати не отримує взагалі.

І ось тепер прем'єр-міністр Сергій Корецький, за його словами, називає підвищення зарплат військовим «непідйомною цифрою». Майже одночасно стало відомо, що поліцейським з 2027 року доплачуватимуть від 10 тисяч грн щомісяця. Держава, схоже, вирішила, що найнебезпечніше місце в країні це не окоп під Покровськом, а патрульна машина в тиловому місті.

Подивімося на цифри. З 1 січня 2027 року посадовий оклад поліцейського не може бути меншим за 10 прожиткових мінімумів, тобто приблизно 33 280 грн. За попередніми оцінками, середні виплати зростуть приблизно з 21 до 45 тисяч грн на місяць. До цього додається доплата у 10 тисяч, а в областях, де йдуть бойові дії, ще й 30 тисяч.

Закон проголосували 269 депутатів, президент його підписав, і ні в кого не виникло питання, з якого резерву брати гроші. Мінімальний оклад рядового поліцейського вже більший, ніж грошове забезпечення офіцера ЗСУ.

Тепер про військових. Уряд прямо заявив, що наступного року підвищення не планує. Бюджетний комітет одноголосно підтримав правку, яка спочатку передбачала підвищення на 20%. Однак на вимогу уряду конкретний відсоток із тексту прибрали, і тепер це лише доручення Кабміну «переглянути» виплати. Перекладаю з бюрократичної на людську мову. Поліцейському гарантують цифру в законі, а солдату обіцяють подумати.

Я розумію, що в державних фінансах немає легких рішень. Сам Корецький ще у вересні назвав стан бюджету «близьким до критичного». Але саме тому пріоритети мають бути очевидними. Країна, яка не може знайти гроші для тих, хто стоїть між нею і російською армією, але знаходить їх для всіх інших силовиків, посилає дуже дивний сигнал. Особливо молодим чоловікам, які обирають між повісткою і формою патрульного.

Найсумніше в цій історії навіть не гроші. Мобілізація буксує, демобілізації немає, і люди на фронті роками чекають хоча б справедливості. А в тилу тим часом з'являються професії, де служити вигідніше і безпечніше. Таке «вирівнювання» не мотивує йти в армію. Воно мотивує з неї тікати.

Тож пропоную уряду нову програму мотивації. Нехай кожен військовий отримає посвідчення поліцейського. Ризики ті самі, тільки зарплата нарешті стане «підйомною».