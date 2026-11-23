Події Революції Гідності 2013–2014 років в Україні стали одним із ключових поворотних моментів у сучасній світовій історії та міжнародній політиці

Перший, геополітичний.

У Шеньчжені Трамп, Сі та Путін підписали символічну «декларацію миру», у якій Україну навіть не згадали. Мир, укладений без жертви агресії, це про здаватися, а не бути. Тож це симулякр. То може і симулякри всі ті хто прийшли на це дійство?

Другий, український.

17 листопада впала автомобільна арка Кримського мосту. І хоча Пєсков пообіцяв відбудувати його «ще кращим» реальність інша – цього не буде. ЄС тим часом запровадив санкції проти 47 банків і російських НПЗ.

Третій, світовий.

21 листопада минуло 13 років від початку Революції Гідності. Люди, які тоді вийшли на Майдан, змінили геополітику всього світу. Вони першими зламали наступ авторитарних систем, на який робили ставку Росія і Китай. Саме вони заклали фундамент, на якому сьогодні тримається опір диктатурам далеко за межами України.

Тож ми тримаємо небо і ми переможемо. Тримаймо стрій.