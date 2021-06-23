У Росії вожаті посперечалися, хто із них кращий. Кінчилося різаниною

Дівчина у стані алкогольного сп'яніння вбила свою колегу

У дитячому таборі Пушкінського міського округу в Підмосков'ї знайдено тіло двадцятирічної вожатої з трьома ножовими пораненнями.

За інформацією російських ЗМІ, за підозрою у вбивстві затримано колегу дівчини, з якою вони разом проживали в кімнаті. Одна з вожатих вдарила ножем свою колегу в ході суперечки про те, кого діти люблять більше.

Підозрювану затримали і допитали. Порушено кримінальну справу за статтею «Вбивство».

Встановлено, що злочин скоєно в ході конфлікту, при цьому підозрювана перебувала в стані алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, дівчата проходили в таборі студентську практику.

За даними ЗМІ, вожаті вчилися на третьому курсі Московського державного обласного університету.

Як пишуть журналісти, увечері дівчата у себе в кімнаті розпивали спиртні напої і між ними виникла суперечка, кого з вожатих діти люблять більше. Після словесної перепалки одна з дівчат взяла ніж і вдарила іншу кілька разів, зокрема в область серця.

У прокуратурі Московської області повідомили, що за фактом події організовано перевірку.

Додамо, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці, що під Києвом, була спроба приховати вбивство.

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