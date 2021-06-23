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    У Росії вожаті посперечалися, хто із них кращий. Кінчилося різаниною

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    Злочин скоєно у ході банального конфлікту - У Росії вожаті посперечалися, хто із них кращий. Кінчилося різаниною
    Злочин скоєно у ході банального конфлікту
    Фото з відкритих джерел

    Дівчина у стані алкогольного сп'яніння вбила свою колегу

    У дитячому таборі Пушкінського міського округу в Підмосков'ї знайдено тіло двадцятирічної вожатої з трьома ножовими пораненнями.

    За інформацією російських ЗМІ, за підозрою у вбивстві затримано колегу дівчини, з якою вони разом проживали в кімнаті. Одна з вожатих вдарила ножем свою колегу в ході суперечки про те, кого діти люблять більше.

    Підозрювану затримали і допитали. Порушено кримінальну справу за статтею «Вбивство».

    Встановлено, що злочин скоєно в ході конфлікту, при цьому підозрювана перебувала в стані алкогольного сп'яніння. За попередніми даними, дівчата проходили в таборі студентську практику.

    За даними ЗМІ, вожаті вчилися на третьому курсі Московського державного обласного університету.

    Як пишуть журналісти, увечері дівчата у себе в кімнаті розпивали спиртні напої і між ними виникла суперечка, кого з вожатих діти люблять більше. Після словесної перепалки одна з дівчат взяла ніж і вдарила іншу кілька разів, зокрема в область серця.

    У прокуратурі Московської області повідомили, що за фактом події організовано перевірку.

    Додамо, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці, що під Києвом, була спроба приховати вбивство.

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    Теги: Росія діти вбивство
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    У Росії вожаті посперечалися, хто із них кращий. Кінчилося різаниною