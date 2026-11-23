Констатуємо, Україна офіційно визнала, що стоїть за атакою на російський ракетний корвет «Меркурій» який був у порту Бенгазі. А згодом біля берегів Лівії ми атакували ще одне судно.

Лиш уявіть собі, сім наших морських дронів подолали відстань майже у 1000 км!

Схоже, географія проблем російського флоту продовжує розширюватися. Чорного, Азовського та Каспійського морів уже замало. На черзі Балтика й Середземномор’я.

Якщо так піде й далі, Москва незабаром проситиме Київ не лише про припинення вогню, а й про припинення плавання.

Думаю, Україна з розумінням поставиться до морської капітуляції Росії.

Зрештою, хтось же має подбати про безпеку російського флоту. Особливо від нього самого.