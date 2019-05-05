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    Думки вголос

    Чому не можна проводити інавгурацію президента 19 травня

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Чому не можна проводити інавгурацію президента 19 травня
    Володимир Зеленський

    Президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій

    Звучать пропозиції щодо проведення інавгурації президента 19 травня. 

    Дата вкрай навдала - це День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений Указом президента в 2007 році.

    Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ. 

    Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

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    Верховна Рада Володимир Зеленський
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