Яку країну приймає Зеленський. Запам’ятайте основні цифри новий президент

Володимир Зеленський обіцяв, що займатиме посаду президента не більше одного терміну

Зовнішній борг – $50 млрд, середня зарплата за 2018 рік – 8 713 грн

У новообраного президента Володимира Зеленського ще є час до інаугурації, аби оглянутися навколо і зрозуміти, які виклики перед ним стоять. Прихильники діючого президента акцентують на тому, що передають країну, в якій стабілізується макроекономічна ситуація, хай потроху, але зростає ВВП. Свідки секти «Долар по 8» часто люблять розповсюджувати дещо маніпулятивні порівняння – як було до 2014 року, коли відбулися трагічні події на Майдані та втік Віктор Янукович, та як стало зараз. В абсолютних цифрах, звісно, порівняння на користь «прекрасного минулого». Зараз в соцмережах юзери, що скептично ставляться до президентства Зеленського, заздалегідь готують таблички зі статистичними показниками, зафіксованими на момент перемоги Зе.

«Главком» склав список показників, які дають можливість зрозуміти, в якому стані новий президент приймає країну, та згодом порівняти їх з тими цифрами, які ми побачимо урезультаті його керування. Нагадаємо, переможець виборів обіцяє, що займатиме посаду президента не більше одного терміну.

Облікова ставка Нацбанку – 18%

– 18% Офіційний курс гривні – 26,77 грн за $1

– 26,77 грн за $1 Вартість бензину А-95 : 26,7 – 31,5 грн за літр

: 26,7 – 31,5 грн за літр Мінімальна зарплата – 4173 грн

– 4173 грн Мінімальна пенсія – 1497 грн

– 1497 грн Прожитковий мінімум – 1853 грн

– 1853 грн Середня зарплата за 2018 рік – 8 713 грн

за 2018 рік – 8 713 грн Ріст ВВП за 2018 рік – 3,2 %.

за 2018 рік – 3,2 %. Чисельність населення на 1 лютого 2019 р. за даними Держстату – 42 млн. 122 тис. 657 осіб

на 1 лютого 2019 р. за даними Держстату – Золотовалютні резерви – $20,6 млрд

– $20,6 млрд Зовнішній борг – $50 млрд

– $50 млрд Внутрішній борг – $28 млрд

– $28 млрд Ціна на газ для населення – 8,38 грн за кубометр

для населення – 8,38 грн за кубометр Тариф на електроенергію – 90 коп. за 1 кВт год. (до 100 кВт год.), 1,68 грн за 1 кВт год. (більше 100 кВт год).

– 90 коп. за 1 кВт год. (до 100 кВт год.), 1,68 грн за 1 кВт год. (більше 100 кВт год). Сальдо платіжного балансу за 2018 рік – плюс $2,88 млрд

за 2018 рік – плюс $2,88 млрд Сальдо торгового балансу за 2018 рік – мінус $9,5 млрд

за 2018 рік – мінус $9,5 млрд Ставка єдиного податку – 3% (для платників ПДВ), 5% (для неплатників ПДВ)

– 3% (для платників ПДВ), 5% (для неплатників ПДВ) Проїзд у столичному метро – 8 грн

– 8 грн Вартість квитка другого класу на потяг «Інтерсіті» Київ – Львів – 400 грн

Київ – Львів – 400 грн Вартість «борщового набору» (плюс яблука) на березень 2018 року – 74,3 грн

(плюс яблука) на березень 2018 року – 74,3 грн Прямі іноземні інвестиції за 2018 рік – $2,35 млрд

за 2018 рік – $2,35 млрд Кредитний рейтинг В-/В (прогноз – стабільний)

В-/В (прогноз – стабільний) Місце в рейтингу Doing Business -2019 – 71 (+5)

-2019 – 71 (+5) Місце в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності – 83 (+6)

Нагадаємо, буквально на наступний день після другого туру виборів в команді Володимира Зеленського почали озвучувати позиції, які не наважувались згадувати під час передвиборчих обіцянок.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Зниження тарифів на комунальні послуги – не компетенція президента

Тоді як більшість громадян України очікують, що президент у перші 100 днів роботи знизить тарифи на комунальні послуги, у команді Володимира Зеленського заявили, що не в силах президента вирішити цю проблему. Хоча під час виборчої кампанії проблема високих тарифів на комуналку піднімалася не раз, а у Зеленського критикували владу через завищені тарифи (і Роттердам+).

«Ви знаєте, що сфера тарифів не знаходиться у сфері компетенції президента. Але ми вже проаналізували ситуацію, ми бачимо, що ринкова ціна на газ зменшилася, суттєво зменшилася порівняно із зимовим періодом. Якщо ми говоримо про ринкову ціну, то очікування такі, що це має відобразитися на ринку України», – сказав представник штабу Зеленського Олександр Данилюк.

За його словами, це відповідальність уряду. І вже коли новий президент заступить на свою посаду, він підніматиме це питання «досить принципово» й запитає «аргументацію уряду щодо ринкових умов».

Інший член команди Зеленського Дмитро Разумков підтверджує цю думку: «Це не зовсім прерогатива президента. Якщо ми говоримо про корупційну складову, яка часто лежить в основі тарифів, то позиція президента багато в чому може вплинути на процес. Обіцяти, що це станеться через день-два (Зеленський - «Главком»)не може. Це процес, який буде не простим, цей процес доведеться пройти і Зеленському та його команді, і українському народу».

Притягнення до відповідальності за корупцію

Обіцянка «саджати весною» теж не справдиться. Виявляється, це теж не компетенція президента.

Обіцянка «саджати весною» теж не справдиться

«Стосовно посадок. Що може зробити президент? Він не буде втручатися в процеси і заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Сам він не може саджати людей – тоді він нічим не відрізнятиметься від старої системи», - нарікає Данилюк.

Павло Вуєць, «Главком»