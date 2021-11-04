Якою мовою мають навчати іноземців українські виші?

Лобісти русского міра ширять усе нові фейки про те, як Україна страждає без російської мови

«Слуги народу» і ОПЗЖ знову протягнули через освітній комітет законопроєкт про навчання іноземних студентів російською мовою. Цього разу – під номером 5727.

Аналогічний законопроєкт №3717 тричі розглядався на цьому комітеті і рік тому був зі скандалом провалений у сесійній залі.

Але лобісти русского міра не можуть заспокоїтися і ширять усе нові фейки про те, як Україна страждає без російської мови у вишах і втрачає студентів із країн Азії, які, мовляв тільки й мріють, щоб їх навчали російською.

Хоча статистика свідчить про інше – число іноземних студентів в Україні невпинно збільшується і вже перевищує 70 тисяч. Причому близько 80% з них (а на перших курсах – близько 90%) – з-за меж колишнього СРСР, і до навчання в Україні не знають ні української, ні російської. Решта переважно з Закавказзя і Середньої Азії, і російська для них також не є рідною.

За чинним законодавством студенти можуть навчатися або українською (сприяючи поширенню української мови у світі), або англійською (міжнародною мовою освіти й науки). Окремі дисципліни можуть читатися іншими мовами ЄС.

Чому ж у Києві чи Ужгороді іноземці залюбки навчаються українською чи англійською, а в Харкові студентів із тих же країн навчають російською? Бо справа не в студентах, а у деяких викладачах і ректорах, які, не бажаючи змінюватися самі, хочуть змінити закон під свої русифікаторські звички.

На сьогоднішньому засіданні 8 з 12 членів освітнього комітету проголосували за русифікаторський проєкт. Це 7 «слуг народу» – Сергій Бабак (голова комітету), Володимир Воронов, Юлія Гришина, Ольга Коваль, Сергій Колебошин, Валерій Колюх, Олена Лис – та представник ОПЗЖ Олександр Лукашев.

Решта членів комітету виступили категорично проти законопроєкту. Це Ростислав Павленко («Європейська Солідарність»), Наталія Піпа («Голос»), Роман Грищук («Слуга народу») й Іван Кириленко («Батьківщина»).

Тепер «Слуги народу» й ОПЗЖ намагатимуться протягувати це рішення на пленарному засіданні. І знову, як і рік тому, перш за все від нашої з вами активності залежить, чи вдасться їм це зробити.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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