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    У Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання

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    Батьки влаштували акцію під львівською Ратушею - У Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання

    Батьки влаштували акцію під львівською Ратушею

    Фото:Zaxid.net

    Під стіни Ратуші батьки принесли шкільні парти

    Батьки львівських школярів вийшли на пікет під міську раду з вимогою відновити очне навчання у школах, де вакциновані 100% вчителів. У міській раді кажуть, що готові відкривати початкову школу, якщо знизиться динаміка захворюваності на коронавірус, повідомляє Zaxid.net

    На площі Ринок вони встановили близько 40 шкільних парт, на яких розмістили плакати з гаслами. Вимога батьків – відновити очне навчання у школах. Вони кажуть, що діти вдома не можуть ефективно вчитися, особливо, якщо в родині кілька дітей і кожному з них для онлайн-навчання потрібен комп’ютер. Крім цього, батьки змушені залишатися вдома з першокласниками.

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    У Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання

    За словами батьків, за рекомендаціями ВООЗ та міжнародної організації UNICEF коронавірус у школі передається найменше, тому їх треба закривати в останню чергу. Батьки кажуть, що значно більші ризики підхопити ковід на базарах, у ТРЦ, в громадському транспорті, аніж у школі.

    Ті, хто прийшов на пікет, кажуть, що вони вакциновані, тож не бачать перешкод, щоб їхні діти ходили до школи. До пікетувальників вийшов перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, поки ситуація з госпіталізацією хворих на коронавірус не стабілізується, говорити про відкриття шкіл не можна.


    Сьогодні у Хмельницькому люди вийшли на акцію протесту проти «примусової вакцинації»

    У Вінниці також проходить акція проти щеплення та карантинних обмежень. Учасники акції виступають проти «примусової вакцинації» від коронавірусу, карантинних обмежень та обовʼязкового предʼявлення сертифікатів про щеплення.

    Нагадаємо, вакцинована 91-річна львів’янка поборола Covid-19, маючи 100% ураження легень

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    Теги: діти навчання щеплення батьки коронавірус
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    У Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання