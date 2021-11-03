Психіатр закликав батьків не давати дітям гаджети

«Батьки сподіваються на інших у вихованні власної дитини…

З розвитком сучасних технологій багато батьків частіше залишають своїх дітей на «виховання» гаджетам, але це може дуже негативно вплинути на психічний стан дитини. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів дитячий психіатр Святослав Фисун.

Наші сучасні технології не стоять на місці та найчастіше батькам простіше дати дітям телефон чи планшет, а не проводити час із дитиною. Це може призвести до великих наслідків для дорослого життя малюка.

«Через величезну кількість інформації, яка наповнює сучасний світ, діти стають безпорадними та несамостійними. Коли ви разом проводили час зі своїми дітьми, просто граючи в настільні ігри, чи на риболовлі, чи просто гуляючи в лісі й розповідаючи про рослини та тварин? Діти не вміють нудьгувати та погано витримують нудьгу. Вони не думають самі, як їм зайняти себе, не проявляють творчості, винахідливості, не вигадують і не фантазують, якщо є просте розв’язання цього питання – вони отримують готові розваги з моніторів… Вимкніть інтернет на годину – людство отримає інфаркт… Вимкніть на добу – помре… Але ми самі створюємо таке слабке й вразливе людство, пхаючи своїй дитині гаджет», – застерігає психіатр.

Також психолог пояснив, що дистанційне навчання не завдає шкоди дитині, а ось безвідповідальність батьків в плані виховання є великою проблемою.

«Так само як і його відсутність. Діти що на дистанційці, що під час очного навчання живуть у світі інформації. У світі перенасичення інформацією. Тому дистанційне навчання не надто впливає на дітей. Впливає те, що батьки сподіваються на інших у вихованні власної дитини. На вчителів, лікарів, педагогів, логопедів, Христа Спасителя, але не на себе. І ось це найбільша проблема», – уточнює психіатр.

Водночас лікар пояснив, що розлучення батьків може не завдати психологічної травми дитині якщо це буде обговорено заздалегідь і батьки вживуть усіх необхідних заходів для психологічного здоров'я малюка.

«Так само, як і будь-які інші психотравмувальні фактори. Можна обговорити ситуацію, що склалася з дитячим психологом, аби не дати їй вплинути негативно на дитину. До лікаря варто звертатися тоді, коли ви бачите в дитині зміни. І ці зміни вас непокоять», – застерігає психіатр.

Раніше фахівець назвав найпоширеніші причини звернень українців до дитячого психіатра. Також лікар дав рекомендації батькам неспокійних дітей.

До слова, батьки в Україні украй рідко звертаються за допомогою до дитячого психіатра.