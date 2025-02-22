Звернення до людей, які ненавидять Зеленського більше, ніж люблять Україну

Росія атакувала нас у 2014-му, а перед тим ще 100 років тому

Я абсолютно, категорично відмовляюся розуміти людей, які ненавидять Зеленського більше, ніж люблять Україну.

Я не маю у своїй душі жодного доброго почуття до тих, хто зараз зловтішається ситуацією, хто вважає, що нам треба було прогинатися під Трампа і передавати йому половину наших багатств, взамін не отримавши нічого взагалі.

Тих, хто вважає, що у цій ситуації якось програв Зеленський особисто, а не вся Україна загалом, і тому доречно цим насолоджуватися.

І я не маю жодного доброго слова для тих, хто зараз услід за Трампом повторює, що у війні винен Зеленський, забуваючи, що Росія атакувала нас у 2014-му, а перед тим ще 100 років тому, і нищила нас всіма можливими способами багато-багато століть.

Можна не любити Зеленського, можна не погоджуватися з ним, критикувати – зрештою, у нас свобода слова. Але свобода не має сенсу без відповідальності.

Як би не було тяжко, хіба можна ненавидіти більше, ніж любити свою країну і працювати задля її добра?