«Та до чого тут хохли?!». Росія приховує екологічну катастрофу у Криму

Окупанти вирішили евакуювати з Армянську всіх дітей шкільного та дошкільного віку

Мешканці Армянська терміново покидають своє місто

В Армянську, що на півночі окупованого Криму, екологічна катастрофа. У місті на заводі «Титан», який належить українському олігарху Дмитру Фірташу, стався викид невідомої речовини в атмосферу. Власне, сама надзвичайна ситуація сталася в ніч з 23 на 24 серпня, однак про це стало відомо з російських ЗМІ лише вчора. Через викид на дахах будинків і листі дерев утворився маслянистий наліт. Наявність токсичних речовин в повітрі зафіксували і українські прикордонники неподалік від КПВВ «Чаплинка», а військовослужбовці, які патрулюють адмінмежу з Кримом у Херсонській області, скаржилися на головний біль, нудоту, першіння в горлі.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян переконує: українцям, які живуть на материковій частині, викиди загрози не становлять, тому що вітри дмуть у бік Криму.

Вчора окупаційна влада на два тижні призупинила роботу заводу «Титан». «Глава республіки» Сергій Аксьонов вирішив евакуювати з міста всіх дітей шкільного та дошкільного віку. Згодом ватажок окупаційної влади визнав, що у місті перевищена норма концентрації сірчистого ангідриду. Зазначимо, достеменно невідомо, чи перевищена концентрація лише цієї сполуки. «Сьогодні вночі в зв'язку зі зміною температур вперше гранично допустима концентрація сірчистого ангідриду перевищила норму», - так інтерпритував ситуацію Аксьонов. Цікаво, що у попередні дні окупаційна влада не фіксувала перевищення норм концентрації хімікатів у повітрі, а констатувала його лише сьогодні, та й те нібито трапилось через погодні умови.

Наразі ж у школах і дитсадках Армянська оголошені позачергові канікули на два тижні. У зону евакуації потрапили також два села поруч з містом - Філатівка і П'ятихатка.

Версії

Окупаційна влада, звичайно, називає першопричиною викиду рішення України перекрити Північно-Кримський канал. Нагадаємо, це сталось ще в 2014 році, після захоплення півострова росіянами. Кислотний відстійник «Титана» брав воду саме з цього каналу. Російська адміністрація Криму бачить два шляхи вирішення проблеми. Перший - прокопати канал з найближчої до Армянську Каркінітської затоки (в ній вода солона, - «Главком»). Однак тут є складнощі: для відстійника потрібна прісна вода, тому в найближчі дні воду із затоки будуть тестувати на вміст хлоридів - щоб вивчити її взаємодію із кислотним середовищем. «Якщо склад води підійде для вирішення цієї ситуації, заливаємо», - пояснив Аксьонов. За його словами, на це піде близько п'яти місяців. Другий варіант - обробка відстійника спеціальними засобами на кшталт гашеного вапна. Який з варіантів буде прийнятий, місцева влада обіцяє повідомити на днях.

За словами Олександра Горного, відомого кримського блогера, який спочатку був прибічником окупації, а потім почав критикувати російські порядки на півострові, проблема на «Титані» через нестачу води обговорювалась вже давно. «Фахівці підприємства знали про проблему, але мовчали… Експерти і громадські працівники попереджали про шкоду цього підприємства і проблеми в найближчому майбутньому. Нас не чули, а гнобили і обзивали агентами СБУ», - пише він.

У свою чергу представник президента України в Автономній Республіці Крим, правозахисник Борис Бабин висуває свою версію. За його словами, причиною викидів шкідливих речовин в окупованому Армянську і його околицях став не дефіцит води. «Викид шкідливих речовин в Криму відбувається через порушення правил безпеки на підприємстві, контрольованому окупантами. Там використовується неякісна сировина, є проблеми з очисними системами і відбуваються аварії… Там системні проблеми, які змусили їх зупинити роботу заводу на два тижні», - говорить він.

Бабин також додав, що українська сторона проінформувала міжнародні організації - ОБСЄ, Раду Європи, ООН і Червоний Хрест - про ситуацію в Армянську. «До розпаду СРСР на окремих підприємствах хімічної промисловості Криму справді розроблялися складові для хімзброї. Це факт. У незалежній Україні цього вже, звичайно, не робилося. Дані підприємства були перепрофільовані під продукцію цивільного призначення». А ось що зараз там виробляють окупанти – невідомо», - натякнув представник президента на півострові.

Є ще одна версія. Її озвучують українські військові. Викид хімічних речовин на території окупованого Криму міг трапитися через Збройні сили Росії, які на навчаннях обстріляли відстійники відходів місцевих титанового та содового заводів.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник стверджує, що 13-19 серпня підрозділи ЗС РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів.

«Внаслідок влучень снарядів, зазначені об’єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму», - сказав Мотузяник і додав, що російське окупаційне командування намагається приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності за її виникнення. Мотузяник стверджує, що окупанти дезінформують суспільство щодо реального стану екологічної небезпеки в Криму.

Кримська філія ПрАТ «Юкрейніан кемікал продактс» (до 2014 року – «Кримський титан»), розташована в окупованому місті Армянськ орендує більше тисячі гектарів у Каланчацькому районі Херсонської області для розташування хімічних відходів виробництва двоокису титану. З 2015-го року компанія припинила сплачувати екологічний податок за забруднення довкілля.

Як раніше повідомляв bihus.info , в управлінні Державної фіскальної служби у Херсонській області проінформували: «Юкрейніан кемікал продактс» не обкладалось екологічним податком, оскільки, «згідно з повідомленнями підприємства, екологічний податок не сплачується у зв’язку з тим, що на підприємстві була відсутня виробнича діяльність (окупація території АР Крим)». Водночас, як повідомляє Росспоживнагляд, 2017 року за результатами перевірки додержання екологічного законодавства РФ «Кримський титан» оштрафували на 230 млн рублів (майже 100 млн грн) за недостовірну інформацію про викиди.

Втеча з Армянська

ЗМІ пишуть, що місцеві помітили дивний іржавий наліт ще у 20-х числах серпня: і на вулиці, і у квартирах. Цікаво, що речовина проникала у квартири навіть через зачинені вікна. Тоді ж у повітрі Армянська з'явився неприємний запах, а у маленьких діток почалися прояви алергічної реакції на шкірі та кашель. Тоді окупаційна влада стверджувала: повітря у нормі, нема чого панікувати. Втім, іржавий наліт нікуди не зникав, а продовжував осідати на поверхнях. Ще у кінці серпня місцеві мешканці полишили надії на те, що «чиновники» розберуться з екологічною проблемою та потроху почали виїжджати з міста. Наразі жителі Армянська скаржатьсяна нудоту, слабкість та алергічні реакції.

За словами еколога Оксани Волоско-Демків, сірчистий ангідрид у невеликих концентраціях створює дуже неприємний присмак у роті, дратує слизові оболонки очей і дихальних шляхів, знижується опірність респіраторним захворюванням.

«У людей ця сполука може викликати задуху. Може навіть призвести до втрати свідомості», - розповіла еколог і додала, що сірчистий ангідрид може привести до виникнення кислотних дощів, що негативно впливають на рослинність.

Блогер Олександр Горний, який вчора поспілкувався з мешканцями Армянська, стверджує: люди не вірять, що окупаційна влада їм допоможе і тікають хто куди. «Попри всі запевнення кримської влади, що ситуація під контролем, у людей інша думка. Люди намагаються виїхати з міста, хто куди може. Одні - до родичів у Криму, інші - в Україну. Майбутнє Армянська дуже примарне, багато моїх співрозмовників заявили, що вони хочуть найближчим часом звідти виїхати назавжди», - зазначив він.

«Люди містом ходять у масках, яких в аптеках просто немає. Народ готовий виходити і перекривати дороги, писати звернення до Володимира Путіна, але ті, хто міг, вже зібрали свої пожитки і поїхали з дітьми до з'ясування ситуації. Чому не введений режим надзвичайної ситуації і немає військ хімічного захисту?», - ставить питання блогер.

Один з користувачів Facebook стверджує, що в Армянську йдуть кислотні дощі, а люди опиняються у лікарнях з хімічними опіками.

Коментатори під дописом пишуть, що лікарі не ставлять діагноз «хімічний опік».

Жителі Армянська в соцмережах обурюються тим, що проблему почали вирішувати тільки на другий тиждень після того, як вони почали задихатися. Спроби місцевої влади зробити винуватою в усьому українську владу місцеві мешканці вже не підтримують.

«Та до чого тут х**ли, начальство заводу бачило, що відбувається така ситуація, чому воно відразу не забило на сполох? Зручно звинувачувати когось іншого, але не себе», - пише користувач забороненої в Україні соцмережі ВК в групі «Чорний список Армянськ-Красноперекопськ».

Інші користувачі підозрюють, що річ не у відстійнику, бо він пересихає вже давно, а такі наслідки трапились тільки зараз. «Хлопці, не відмазую «Титан» і його відстійники, але… на «Титані» дихається легше ніж в місті, на подив, біля накопичувача можна вільно ходити без засобів захисту... Може, у військових варто запитати, чи у тих, хто хоче купити за безцінь, віджати, закрити фабрику (коментатор має на увазі завод «Титан», - «Главком»)», - припускає інший користувач того ж пабліка.

Наталія Сокирчук, «Главком»