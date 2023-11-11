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Ярина Ключковська Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

Коломия проти стереотипів українського телебачення. Хто переможе?

glavcom.ua
Новий серіал на ТЕТ розлютив жителів Коломиї
скріншот з соцмереж

Скільки ще українці будуть терпіти зневагу до себе?

Мер Коломиї Богдан Станіславський протестує проти стереотипізації мешканців свого міста. Одразу признаюсь: серіал не дивилася. Проте традиція зображення українців у телепродукті різного ґатунку ще свіжа в моїй памʼяті. Тому не дивуюся.

Дивує інше. Це досі існує. Це досі толерується. От нещодавно на хорошій бізнес-конференції хороша спікерка ілюструвала тезу «бідні, бо дурні» зображеннями козаків з оселедцями і у вишивках.

4 фото
На весь екран

Чим це відрізняється від принизливого образу українців в якому-небудь «Останньому мо…алі» або в сумнозвісній рекламі препарату від розладів травлення?

Колись настане день, коли ми остаточно витравимо з себе імперські стереотипи, які свідомо знецінювали нас так довго?

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Теги: бізнес українці скандал серіал

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Ярина Ключковська

Коломия проти стереотипів українського телебачення. Хто переможе?
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