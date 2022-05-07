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    Думки вголос

    Відповідь тим, для кого «мова не має значення»

    • Ярина Ключковська

      Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

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    Маріуполь &ndash; українське місто, місто українських героїв. Але так, мова &ndash; ознака ідентичності - Відповідь тим, для кого «мова не має значення»
    Маріуполь – українське місто, місто українських героїв. Але так, мова – ознака ідентичності

    Говориш російською – ідентифікуєш себе з ворогом

    Це фото запостило вже багато людей і медіа. Але запощу і я. Бо це – відповідь тим, хто вважає, що мова не має значення.

    Я поважаю право кожного говорити будь-якою мовою.

    І при цьому я не можу зрозуміти рішення продовжувати говорити мовою ворога у публічному просторі. Це для мене те саме, що носити триколор чи георгіївську стрічку. Це – добровільно позначати себе тим самим маркером, що й агресор.

    Президент вивчив мову. Впевнена, з родиною він і далі говорить російською. Але він не дозволяє собі говорити російською у своїх зверненнях до громадян. Він навіть позбувся акценту – тобто навіть у час війни президент доклав зусиль до вивчення мови.

    Російські медіа пишуть: «Мариуполь стал русским городом». Ми знаємо – ні, не став. Маріуполь – українське місто, місто українських героїв. Але так, мова – ознака ідентичності. Говориш російською – ідентифікуєш себе з ворогом. Посилюєш наратив, що ми – один народ чи, принаймні, братні народи. Легітимізуєш задекларовані причини для російської агресії.

    Розумію, що для багатьох моїх френдів російська є рідною. Все розумію. Чесно.

    Але в ситуації, коли нас убивають за саму нашу ідентичність, я берегтиму цю ідентичність, як можу. І закликаю всіх робити те саме.

    Джерело: блог Ярини Ключковської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна мова українська мова Україна окупація #stoprussia
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    Відповідь тим, для кого «мова не має значення»