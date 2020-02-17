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    Думки вголос

    Поправки Путіна до Конституції Росії узаконять державу-мафію

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Розсилка
    Поправки Путіна до Конституції Росії узаконять державу-мафію

    Путін хоче законодавчо змінити політичний режим в Росії

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    В 2020 году в России начался завуалированный гибридный переворот — со сменой государственного строя, с закреплением в Конституции ползучих, гибридных сдвигов. У нас на глазах происходит отказ от тех статей Конституции, которые декларируют свободу и жизнь без страха.

    Пока еще этот отказ не прямой, а гибридный — так же как война в Украине с помощью «отпускников», так же как «суверенная демократия», так же как вмешательство в выборы в других странах, так же как и все другие спецоперации, которыми Путин наполнил работу институтов и государства в целом.

    Путин решил законодательно изменить политический режим (общественный строй он уже изменил) и закрепить в Конституции доктрину корпоративного государства, государства-мафии. Превращение Основного закона страны в гибрид — это шаг в том же направлении, в котором мы особенно активно начали двигаться в 2014 году. Это смесь популизма, национализма и невежества, это путь к государству-корпорации.

    Поэтому сегодня нам всем нужно бороться против путинских авторитарных поправок: предлагать людям альтернативу, доносить ее до миллионов, отстаивать. За свою Конституцию, за свое будущее, за свою жизнь надо бороться самим. Никто за нас это не сделает.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим переворот
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