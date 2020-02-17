Поправки Путіна до Конституції Росії узаконять державу-мафію
Путін хоче законодавчо змінити політичний режим в Росії
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В 2020 году в России начался завуалированный гибридный переворот — со сменой государственного строя, с закреплением в Конституции ползучих, гибридных сдвигов. У нас на глазах происходит отказ от тех статей Конституции, которые декларируют свободу и жизнь без страха.
Пока еще этот отказ не прямой, а гибридный — так же как война в Украине с помощью «отпускников», так же как «суверенная демократия», так же как вмешательство в выборы в других странах, так же как и все другие спецоперации, которыми Путин наполнил работу институтов и государства в целом.
Путин решил законодательно изменить политический режим (общественный строй он уже изменил) и закрепить в Конституции доктрину корпоративного государства, государства-мафии. Превращение Основного закона страны в гибрид — это шаг в том же направлении, в котором мы особенно активно начали двигаться в 2014 году. Это смесь популизма, национализма и невежества, это путь к государству-корпорации.
Поэтому сегодня нам всем нужно бороться против путинских авторитарных поправок: предлагать людям альтернативу, доносить ее до миллионов, отстаивать. За свою Конституцию, за свое будущее, за свою жизнь надо бороться самим. Никто за нас это не сделает.
Джерело: Эхо Москвы