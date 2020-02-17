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    «Нафтогаз» назвав точну суму збитків від окупації Криму

    • Розсилка
    «Нафтогаз» назвав точну суму збитків від окупації Криму

    Усні слухання з питань розміру компенсації відбудуться в травні 2020 року в Гаазі

    НАК «Нафтогаз України» і шість компаній групи «Нафтогаз» подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного виробництва при Постійній палаті третейського суду в Гаазі. Про це повідомляє пресслужба НАК.

    Як відзначили в пресслужбі, «Нафтогаз» додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів «Нафтогазу» у 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд доларів.

    Нагадаємо, в жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації на підставі українсько-російської угоди про захист інвестицій. «Нафтогаз» просить арбітражний трибунал зобов'язати РФ за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних активів «Нафтогазу», які стали однією з основних мішеней Росії в ході незаконного вторгнення і окупації Криму у 2014 році.

    У лютому 2019 року трибунал визнав свою юрисдикцію на розгляд справи і визнав, що Російська Федерація незаконно експропріювала активи «Нафтогазу». Відповідно, поточна, друга стадія арбітражного провадження стосується тільки визначення розміру компенсації втрат «Нафтогазу».

    У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила якогось альтернативного розрахунку збитків.

    Усні слухання з питань розміру компенсації відбудуться в травні 2020 року в Гаазі. Остаточне рішення щодо суми компенсації очікується до середини 2021 року.

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    Крим Росія окупанти Нафтогаз України окуповані території трибунал
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