У Росії влада сприймає людей не як громадян, а як найманих службовців корпорації

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У корпоративній державі проблема не вирішується переходом з одного місця роботи на інше

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«Исключительно корпоративный вопрос». Так в Кремле объяснили увольнение журналистов газеты «Коммерсант» за публикацию статьи о Матвиенко и Нарышкине. Однако это объяснение касается, конечно, не только отношений внутри редакции газеты. Корпорация — это то, как кремлевские власти представляют себе российское государство. Поэтому увольнение журналистов «Коммерсанта» — знаковое событие.

Суть этого события в том, чтобы в условиях набирающей обороты борьбы за власть между силовыми группировками показательно заткнуть рот СМИ, запугать журналистов — чтобы без указания не лезли не в свое дело. Какое-либо мало-мальски значимое участие общества в определении судьбы страны в путинской системе не предусмотрено, а потому профессиональные политические журналисты не нужны и даже опасны. В редакции газеты им заблокировали пропуска и вывели под охраной, закрыли доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

Примерно так все происходило 19 лет назад, когда в Кремле посчитали ненужным и опасным для Путина коллектив НТВ. Тогда Кремль назвал уничтожение свободы слова «корпоративным вопросом» «Газпрома», сейчас там говорят, что это «корпоративный вопрос» Усманова.



В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства. Корпорации нужны подконтрольные каналы для пропаганды, разного рода сливов и провокаций. Не более чем забавными в этом контексте кажутся звучащие в адрес журналистов «Коммерсанта» упреки в «заказном» характере публикации.



В корпоративном государстве проблема не решается уходом с одного места работы и переходом на другое. Тогда, в самом начале 2000-х, последовательно разогнали все телеканалы, куда пробовали уходить журналисты НТВ: ТВ-6, ТНТ, ТВС… Проблема политическая: в современной России журналистика должна обслуживать власть, а интересы общества для корпорации значения не имеют.



Изменить корпоративный характер государства, освободить его от мафии, защитить журналистов, сохранить и обезопасить важные для общества источники информации может только само общество — если станет активным политическим субъектом. А сделать это можно только через массовую политическую партию, представляющую гражданское общество.

Джерело: Эхо Москвы

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