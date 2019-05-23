ВВС анонсувала ток-шоу з Путіним у ролі ведучого
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«Загальний улюбленець, світовий силач і переможець ведмедів Володимир Путін нарешті досяг своєї головної мети – вести ток-шоу на BBC», – ідеться в анонсі
Британський розважальний канал BBC Two анонсував запуск комедійного ток-шоу, ведучим якого стане анімований президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляєпрес-центр BBC.
Передача називатиметься «Вечір із Володимиром Путіним» (Tonight With Vladimir Putin).
У форматі ток-шоу анімований Путін не тільки спілкуватиметься з реальними гостями, а й ходитиме по студії і сидітиме за столом. Як і на інших подібних передачах, під час зйомок будуть присутні глядачі.
?????? Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
Зазначимо, що нині вже готові два пілотні епізоди ток-шоу. Першими його гостями стануть прес-секретар колишнього прем'єра Великобританії Тоні Блера Аластер Кемпбелл і журналіст Джун Сарпонг.
ВВС закликає глядачів «забути про глобальну політику» і стверджує, що поява ток-шоу «знаменує собою остаточну перемогу Влада, лідера вільного світу» (так у передачі називають Володимира Путіна – «Главком»).
Британці в соцмережах у цілому негативно відреагували на подібний анонс. «Такий тип гумору більше не смішний. Це просто образливо», - пише один із підписників BBC. Інший зауважує: «Невже ми не достатньо настраждалися?»
Користувач SbyBT нагадав, що телеканал раніше не робив подібних проектів: «Це пригнічує. Що сталося з ВВС?». У той же час користувач David Tailor, обурений «знущанням над світових лідером», створив петицію про скасування ток-шоу.