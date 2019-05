ВВС анонсувала ток-шоу з Путіним у ролі ведучого

«Загальний улюбленець, світовий силач і переможець ведмедів Володимир Путін нарешті досяг своєї головної мети – вести ток-шоу на BBC», – ідеться в анонсі

Британський розважальний канал BBC Two анонсував запуск комедійного ток-шоу, ведучим якого стане анімований президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляєпрес-центр BBC.

Передача називатиметься «Вечір із Володимиром Путіним» (Tonight With Vladimir Putin).

У форматі ток-шоу анімований Путін не тільки спілкуватиметься з реальними гостями, а й ходитиме по студії і сидітиме за столом. Як і на інших подібних передачах, під час зйомок будуть присутні глядачі.

?????? Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB