ВВС анонсувала ток-шоу з Путіним у ролі ведучого



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«Загальний улюбленець, світовий силач і переможець ведмедів Володимир Путін нарешті досяг своєї головної мети – вести ток-шоу на BBC», – ідеться в анонсі

Британський розважальний канал BBC Two анонсував запуск комедійного ток-шоу, ведучим якого стане анімований президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляєпрес-центр BBC.

Передача називатиметься «Вечір із Володимиром Путіним» (Tonight With Vladimir Putin).

У форматі ток-шоу анімований Путін не тільки спілкуватиметься з реальними гостями, а й ходитиме по студії і сидітиме за столом. Як і на інших подібних передачах, під час зйомок будуть присутні глядачі.

Зазначимо, що нині вже готові два пілотні епізоди ток-шоу. Першими його гостями стануть прес-секретар колишнього прем'єра Великобританії Тоні Блера Аластер Кемпбелл і журналіст Джун Сарпонг.

ВВС закликає глядачів «забути про глобальну політику» і стверджує, що поява ток-шоу «знаменує собою остаточну перемогу Влада, лідера вільного світу» (так у передачі називають Володимира Путіна – «Главком»).

Британці в соцмережах у цілому негативно відреагували на подібний анонс. «Такий тип гумору більше не смішний. Це просто образливо», - пише один із підписників BBC. Інший зауважує: «Невже ми не достатньо настраждалися?»

Користувач SbyBT нагадав, що телеканал раніше не робив подібних проектів: «Це пригнічує. Що сталося з ВВС?». У той же час користувач David Tailor, обурений «знущанням над світових лідером», створив петицію про скасування ток-шоу.