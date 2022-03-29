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    Думки вголос

    Державний переворот у Росії де-факто вже розпочався

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    ФСБшники, яких взяли під домашній арешт, могли дати свідчення проти Шойгу та Герасимова - Державний переворот у Росії де-факто вже розпочався
    ФСБшники, яких взяли під домашній арешт, могли дати свідчення проти Шойгу та Герасимова

    Росія в 21 столітті веде дрімучу війну

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    Зная российские подходы, не очень-то и верится в инфаркт Шойгу. Все это звучит, как хрень собачья. Как и странное появление Шойгу-не Шойгу с зависшим лицом в зуме. Герасимов вообще безобъяснительно пропал. То есть, глава Генштаба молчит.

    А, представляете, если они оба все это время в камерах сидят? И их допрашивают, как в старой КГБшной традиции, несколько дней подряд. Может так случится, что их никто и не увидит больше. Тут два варианта.

    Либо после прокола «спецоперации» (несмотря на заявления о том, что «все идет по плану») Шойгу и Герасимову дали время на продумывание новой стратегии, и у них все хорошо.

    Либо начался поиск виновных внутри, и тогда у них все плохо. ФСБшники, которых вначале взяли под домашний арест, могли дать показания на Шойгу и Герасимова.

    Меня никто из них на волнует. Пишу об этом с точки зрения внутренних процессов. Вот будет забавно, когда внутри самой российской власти произойдет госпереворот, о котором так любят говорить в РФ применительно к Украине.

    А то, что первоначальный план провален – факт. Оказалось, что Россия в 21 веке ведет дремучую войну. Даже то, что они пытаются выдать как результат – расширение «ЛДНР» – более, чем сомнительно. Судя по рос тактике, убитых уроженцев Донбасса среди воюющих от РФ много. Видимо, брали чуть ли не с улицы людей, пустили их впереди, а сзади загратотряды, чтобы никто не сбежал. И такой подход, возможно, не только на восточном направлении фронта, а вообще везде.

    Писали ранее о том, что у России есть некая сложная доктрина нелинейной войны (достижение стратегического геополитического результата с использованием невоенных методов и средств, а именно тайной дипломатии, экономического давления), которую разработал российский генерал Валерий Герасимов. А в итоге Путин начал войну, низменную и дремучую, с ракетами и бомбами по гражданским объектам и мирным гражданам – по типу Афганской и Чеченской войн. Эхо прошлого – в действии.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Сергій Шойгу Україна окупація #stoprussia
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    Державний переворот у Росії де-факто вже розпочався