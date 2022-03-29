Державний переворот у Росії де-факто вже розпочався

Росія в 21 столітті веде дрімучу війну

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Зная российские подходы, не очень-то и верится в инфаркт Шойгу. Все это звучит, как хрень собачья. Как и странное появление Шойгу-не Шойгу с зависшим лицом в зуме. Герасимов вообще безобъяснительно пропал. То есть, глава Генштаба молчит.

А, представляете, если они оба все это время в камерах сидят? И их допрашивают, как в старой КГБшной традиции, несколько дней подряд. Может так случится, что их никто и не увидит больше. Тут два варианта.

Либо после прокола «спецоперации» (несмотря на заявления о том, что «все идет по плану») Шойгу и Герасимову дали время на продумывание новой стратегии, и у них все хорошо.

Либо начался поиск виновных внутри, и тогда у них все плохо. ФСБшники, которых вначале взяли под домашний арест, могли дать показания на Шойгу и Герасимова.

Меня никто из них на волнует. Пишу об этом с точки зрения внутренних процессов. Вот будет забавно, когда внутри самой российской власти произойдет госпереворот, о котором так любят говорить в РФ применительно к Украине.

А то, что первоначальный план провален – факт. Оказалось, что Россия в 21 веке ведет дремучую войну. Даже то, что они пытаются выдать как результат – расширение «ЛДНР» – более, чем сомнительно. Судя по рос тактике, убитых уроженцев Донбасса среди воюющих от РФ много. Видимо, брали чуть ли не с улицы людей, пустили их впереди, а сзади загратотряды, чтобы никто не сбежал. И такой подход, возможно, не только на восточном направлении фронта, а вообще везде.

Писали ранее о том, что у России есть некая сложная доктрина нелинейной войны (достижение стратегического геополитического результата с использованием невоенных методов и средств, а именно тайной дипломатии, экономического давления), которую разработал российский генерал Валерий Герасимов. А в итоге Путин начал войну, низменную и дремучую, с ракетами и бомбами по гражданским объектам и мирным гражданам – по типу Афганской и Чеченской войн. Эхо прошлого – в действии.

Джерело: блог Олесі Яхно

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