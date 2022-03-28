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    Події в Україні

    Декого з викрадених окупантами українських мерів знайшли мертвими – Зеленський

    Декого з викрадених окупантами українських мерів знайшли мертвими – Зеленський
    фото: economist

    Російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році

    Деяких з українських мерів, які були викрадені окупантами, уже немає серед живих. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The economist.

    «Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві», – заявив Зеленський.

    Президент додав, що деяких мерів окупанти замінили.

    За словами Зеленсього, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.

    Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва. Також окупанти викрали мера міста Берислав, що на Херсонщині. До слова, рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Як повідомлялося, у Новій Каховці рашисти викрали секретаря міськради і катують.

    Теги: росія окупанти війна мер викрадення Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Декого з викрадених окупантами українських мерів знайшли мертвими – Зеленський