Заяви про воєнні злочини Росії подали уже 42 країни

Міністерство юстиції України пояснило, чим загрожує росіянам рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про визнання воєнних злочинів Росії у війні проти України

Після визнання військових злочинів Росії російських можновладців не врятують навіть дипломатичні паспорти. Про це повідомило на Facebook Міністерство юстиції.

За словами очільника Мін’юсту Дениса Малюськи, уже 42 країни подали до Міжнародного кримінального суду заяви про визнання воєнних злочинів Росії, скоєних під час повномасштабної війни проти України.

Міністр зазначив, що, у випадку позитивного рішення МКС у цій справі, усі причетні до цих злочинів можуть бути затримані у кожній із країн, що визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

«Мені складно уявити цивілізовану європейську країну, яка б не затримала і не передала МКС якогось воєнного злочинця, наприклад, політичного чи військового керівника з Росії», – висловив упевненість Малюська.

Крім того, заявив міністр юстиції, у цій ситуації російським чиновникам, скоріш за все, не допоможуть навіть дипломатичні паспорти: «Вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення».

У Міністерстві юстиції наголосили, що для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини Російською Федерацією під час війни створена веб-платформа https://humanrights.gov.ua/ та портал https://dokaz.gov.ua/ для збору злочинів окупантів.

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив – головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

Українське керівництво також закликало світ визнати Росію державою-терористом. Таку заяву, зокрема, зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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