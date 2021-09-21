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    За підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу

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    Підробка сертифікатів про вакцинацію має стати кримінальним злочином - За підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу
    Підробка сертифікатів про вакцинацію має стати кримінальним злочином
    фото: МВС

    Очільник МОЗ звернувся до тих, хто надумав купити фальшиву довідку

    Уряд планує вивести підробку сovid-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

    «На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка «ковідних» сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди», – заявив він.

    Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто надумав купити фальшиву довідку.

    «По-перше – це небезпека для вашого здоров'я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України», – підкреслив Ляшко.

    До слова, нещодавно СБУ ліквідувала ботоферму, що працювала на зрив вакцинації в Україні.

    Також на Запоріжжі працівники турфірми продавали підроблені ПЛР-тести на Covid-19.

    Раніше Служба безпеки України заблокувала в Харківській області діяльність ботоферми з 50 тисячами фейкових акаунтів, що поширювали інформацію, зокрема, направлену на зрив кампанії з вакцинації.

    Також на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

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    Теги: МВС міністр документи Україна щеплення вакцинація аналізи коронавірус Віктор Ляшко
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    За підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу