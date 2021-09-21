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    Стало відомо, з чого Зеленський розпочав візит до США (фото)

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    Володимир Зеленський у Нью-Йорку вшанував пам'ять жертв теракту - Стало відомо, з чого Зеленський розпочав візит до США (фото)
    Володимир Зеленський у Нью-Йорку вшанував пам'ять жертв теракту
    фото: Укрінформ

    Зеленський перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією

    Президент України Володимир Зеленський прилетів до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Перше, що він зробив у Нью-Йорку, так це поклав квіти до меморіалу «11 вересня».

    Про це він повідомив у соцмережах. «20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 людей. 12 з них були українцями», – йдеться на сторінці Зеленського у фейсбуці.

    Отже, як пише пресслужба Офісу президента, Зеленський поклав квіти до таблички з іменем Джона Скали – полісмена українського походження, який загинув, рятуючи людей після теракту 11 вересня.

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    Стало відомо, з чого Зеленський розпочав візит до США (фото)
    Стало відомо, з чого Зеленський розпочав візит до США (фото)
    Стало відомо, з чого Зеленський розпочав візит до США (фото)
    Стало відомо, з чого Зеленський розпочав візит до США (фото)

    Національний музей і меморіал «11 вересня» – музейний комплекс у Нью-Йорку, розташований на місці зруйнованих під час теракту 11 вересня 2001 року веж-близнюків Всесвітнього торговельного центру.

    Нагадаємо, у понеділок Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. З 21-го по 27 вересня в Генасамблеї триватиме тиждень високого рівня, у якому запланована участь більш як сотні світових лідерів. Очікується, що президент України виступить у загальних дебатах Генасамблеї 22 вересня після обіду.

    Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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    Теги: теракт США ООН Володимир Зеленський президент квіти пам'ятник
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    Стало відомо, з чого Зеленський розпочав візит до США (фото)