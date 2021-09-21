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    Місія МВФ починає роботу в Україні

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    МВФ працює в режимі онлайн&nbsp; - Місія МВФ починає роботу в Україні
    МВФ працює в режимі онлайн 
    фото з відкритих джерел

    У МВФ оголосили про початок роботи онлайн-місії з перегляду програми з Україною

    Сьогодні вранці Міжнародний валютний фонд оголосив про початок роботи онлайн-місії з першого перегляду отриманої Україною в червні 2020 року програми stand-by.

    «Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі», – йдеться в заяві Ваграма Степаняна, постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні.

    Раніше повідомлялося, що МВФ завітає в Україну віртуально.

    Україна в рамках другого траншу очікує 750 млн доларів відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

    Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми кредитування stand-by може розпочати роботу 21-23 вересня цього року. Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован на конференції YES Brainstorming у Києві.

    Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) запланував оцінити економічну ситуацію в Білорусі, для чого запустив спеціальну «віртуальну місію».

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    Теги: МВФ кредит гроші Україна фінанси
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    Місія МВФ починає роботу в Україні