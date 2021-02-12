Зарплата Зеленського: президент отримав у січні менше, ніж його помічники

Зарплата Володимира Зеленського – одна з найнижчих в Офісі президента

Зеленський в січні отримав майже 23 тисячі гривень зарплати

За перший місяць 2021 року президент України Володимир Зеленський отримав 22,5 тис. грн заробітної плати. Про це повідомляє Державне управління справами.

Це одна з найменших зарплат в Офісі президента. Із керівного складу Офісу президента найбільшу зарплату отримав керівник апарату Олексій Дніпров. Йому минулого місяця перерахували 74,3 тис грн.

На другому місці - заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко - 59,8 тис грн, а на третьому його безпосередній керівник Андрій Єрмак - 37 тис грн.

Заступники Єрмака Юлія Свириденко, Юлія Соколовська та Андрій Смирнов отримали по 35,2 тис грн, 33,5 тис грн і 30,6 тис грн відповідно.

Найменша заробітна плата виплачена Олегу Татарову – лише 21,9 тис грн.

Загалом зарплата усіх працівників Офісу президента обійшлася платникам податків у понад 14 млн грн.

Нагадаємо, що зарплата президента України Володимира Зеленського за 2020 рік склала 336 тис. грн.

Згідно з декларацією президента Володимира Зеленського, у 2019 році доходи глави держави та членів його родини становили понад 28,6 млн. Зокрема, у період з травня по грудень 2019-го він заробив на посаді президента 208 787 грн.

У січні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

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