«Азов» повернувся на передову. Ворога чекають сюрпризи

Так, це велика подія

Мовою оригіналу

Добровольческий полк Нацгвардии «Азов» (официальное название - отдельный отряд специального назначения НГУ «Азов»), направлен на передовую и получил свой участок фронта в оперативном подчинении одной из бригад ВСУ. Они уже заняли позиции и начали работать на том участке фронта, где враг нарушил условия Минских соглашений, так что все четко с точки зрения наших международных партнеров.

Долгожданное и выстраданное событие. «Азов» убрали с передовой по приказу в начале 2015-го - сразу после успешной широкинской наступательной операции. С тех пор «Азов» воевал неофициально. Упоминать о его участии в боевых действиях было запрещено, хотя «Азов» выполнял сотни боевых распоряжений. Из-за острого дефицита мотивированных и подготовленных людей на фронте, «Азов» продолжал воевать активно, но не как соединение, без своей полосы фронта, а малыми группами, отдельными расчетами в составе других подразделений, причем для участия в боевых действиях стояли очереди, попасть в списки на боевую задачу было очень трудно, ведь численность групп жестко ограничивалась. 14 воинов «Азова» погибли в зоне боевых действий уже после их официального вывода с передовой в 2015-м за последние три с половиной года.

За это время «Азов» проделал огромный и невидимый обществу объем работы, который когда-нибудь будет оценен по заслугам. Под руководством инструкторов с западным военным образованием была открыта сержантская школа, вся система управления переведена на стандарты НАТО, изменена оргштатная структура, выращены свои офицерские кадры, построена новая система воспитания личного состава, новая военная символика и новые уставные отношения, жесткая дисциплина, новая система боевой и психологической подготовки, артиллерия и минометы переведены полностью на автоматизированные систему управления огнем и защищенную современную связь, отработано взаимодействие и слаженность. И все это под давлением нашей системы, которая делала все, чтобы подразделение развалилось. Но они выстояли даже в борьбе с бюрократией и политическими интригами. Представьте себе - работать год за годом, и не иметь возможности применить полученные навыки в ходе войны. Тренироваться и строить общевойсковую часть когда другие в это время воюют и когда говорят, что ваше время прошло, вы нужны только в составе малых групп и снайперов. Надо сильно верить в то, чем занимаешься, чтобы продолжать. Конечно, многие отличные бойцы ушли, но далеко не все, костяк полка сохранился. Конечно, такой практики и такого опыта применения бронетехники как в лучших частях ВСУ «Азов» за эти годы не получил, и на слаживаниии в «Десне» «азовцам» было чему поучиться у армейцев. Но пехота, артиллеристы и минометчики практику имеют, они имели возможность проводить реформы в своей части по другим принципам, чем принято в любой другой части ВСУ и НГУ, и высокие боевые качества «Азова» знают все, кто сталкивался с этой частью.

Спасибо Андрею Билецкому, который сохранил «Азов» как общевойсковое соединение. Спасибо всем боевым командирам ВСУ на фронте, которые все эти годы по боевым распоряжением, а иногда и без них, давали «азовцам» боевую работу.

В интересах государства, чтобы все лучшие и самые подготовленные пехотные подразделения работали на передовой. И хорошо, что хотя бы в связи с выборами произошли, наконец, подвижки.

Врага ждет немало сюрпризов. Поздравляю, «Азов»!

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»