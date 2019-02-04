Порошенко заявив, що в найближчі 5 років Україна отримає рішення про членство в НАТО



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Петро Порошенко заявив, що в найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в НАТО

Президент впевнений, що Україна повинна проводити реформи і досягти критеріїв, які відповідають критеріям ЄС і НАТО

У найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив президент України Петро Порошенко.

«Ми повинні відповідати критеріям членства в Європейському Союзі… і відповідати критеріям щодо членства в НАТО. Я впевнений, що до того часу в нас уже буде план дій щодо членства в НАТО, у нас буде рішення щодо надання Україні членства», - сказав глава держави.

Він наголосив, що Україна повинна проводити реформи і досягти критеріїв, які відповідають критеріям ЄС і НАТО. Президент України впевнений, що «ці завдання є абсолютно реальними».

За словами Гаранта, членство в ЄС істотно підвищить рівень життя людей, стандарти життя та демократії.

«Членство в НАТО - це безпека. Це безпека на зовнішніх кордонах, це політико-дипломатичним шляхом відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, і для звичайного громадянина, у тому числі, і безпека на вулицях», - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко заявив, що у 2024 році Україна подасть заявку на вступ до Європейського Союзу і отримає План дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив про готовність Північноатлантичного альянсу прискорити вступ України до НАТО.

Джерело: 112 Україна