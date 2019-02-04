  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Порошенко заявив, що в найближчі 5 років Україна отримає рішення про членство в НАТО

    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко заявив, що в найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в НАТО</span> - Порошенко заявив, що в найближчі 5 років Україна отримає рішення про членство в НАТО
    Петро Порошенко заявив, що в найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в НАТО

    Президент впевнений, що Україна повинна проводити реформи і досягти критеріїв, які відповідають критеріям ЄС і НАТО

    У найближчі п'ять років Україна отримає рішення про надання їй членства в Північноатлантичному альянсі.

    Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив президент України Петро Порошенко.

    «Ми повинні відповідати критеріям членства в Європейському Союзі… і відповідати критеріям щодо членства в НАТО. Я впевнений, що до того часу в нас уже буде план дій щодо членства в НАТО, у нас буде рішення щодо надання Україні членства», - сказав глава держави.

    Він наголосив, що Україна повинна проводити реформи і досягти критеріїв, які відповідають критеріям ЄС і НАТО. Президент України впевнений, що «ці завдання є абсолютно реальними».

    За словами Гаранта, членство в ЄС істотно підвищить рівень життя людей, стандарти життя та демократії.

    «Членство в НАТО - це безпека. Це безпека на зовнішніх кордонах, це політико-дипломатичним шляхом відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, і для звичайного громадянина, у тому числі, і безпека на вулицях», - наголосив Порошенко.

    Як повідомлялося, президент Петро Порошенко заявив, що у 2024 році Україна подасть заявку на вступ до Європейського Союзу і отримає План дій щодо членства в НАТО. 

    Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив про готовність Північноатлантичного альянсу прискорити вступ України до НАТО.

    Джерело: 112 Україна

    ЄС НАТО Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ