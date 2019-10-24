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    Думки вголос

    Детектор брехні для «слуг народу». Алгоритм перевірки на чесність

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Детектор брехні для «слуг народу». Алгоритм перевірки на чесність

    Публічність в такому скандальному питанні - це дуже добре

    Мовою оригіналу

    Прочел заявление президента Владимира Зеленского о необходимости прохождения депутатами «Слугами народа» детектора лжи, и если детектор что-то покажет, то тогда нарушителями займутся антикоррупционные органы.

    Публичность в таком скандальном вопросе - это очень хорошо. Но при этом позиция президента не отвечает реальной ситуации, правильный алгоритм должен быть таким:

    1. Детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела, и не может служить доказательством в суде. Качество исследования детектора лжи критически зависит от качества работы и объективности оператора-психолога. Чтобы исследование было независимым, в таком случае надо объявить тендер, иначе к результатам исследования не будет доверия.
    2. Президент объявляет законопроект 2047-д об отмене поборов неотложным и вносит от своего имени в парламент.
    3. Верховная Рада включает «турборежим» и за один день выносит на голосование закон, из-за отклонения которого возникли подозрения в коррупции. По числу тех, кто проголосовал, сразу станет ясно, кто к чему причастен, и обсуждение произойдет в зале. Вот в зале и будет настоящий детектор лжи.
    4. Правоохранительные органы обязаны включиться в расследование немедленно. САП сегодня утром уже открыла уголовное дело против народных депутатов из комитета, а президент должен взять это расследование на личный контроль, и прокуроры должны регулярно сообщать о результатах.
    5. В случае возникновения сомнений в добропорядочности депутатов комитета, и при отсутствии реальных улик, единственной санкцией может быть разве что расформирование комитета и перетасовка депутатов по другим комитетам для обновления состава.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    депутат корупція в Україні закон САП Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Верховная Рада парламент
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