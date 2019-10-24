Зеленський заявив, що у Петрівському і Золотому йде підготовка до розведення сил



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Дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки» має бути узгоджена після розведення військ

У Петрівському та Золотому на Донбасі йде підготовка до розведення сил.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю «Сегодня».

Він нагадав, що розведення на трьох «пілотних» ділянках — у Станиці Луганській, Петрівському та Золотому — та погодження «формули Штайнмаєра» було умовою проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки». У Станиці розведення вже відбулося.

«Зараз йдуть підготовчі моменти до розведення у Петрівському та Золотому. Там розведення не відбувається через порушення режиму тиші, але я думаю, що все обов’язково буде і наступним кроком буде зустріч у «нормандському форматі. Іншої інформації я не знаю», — сказав Зеленський.

Зазначимо, що бойовики зривають розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.

Українська сторона наполягає — розведення має відбутися лише після тижня тиші на цих ділянках.

Раніше у Кремлі заявили про призупинення підготовки зустрічі «нормандського формату».

До цього у Кремлі заявляли, що дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки» має бути узгоджена після розведення військ.