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    Зеленський заявив, що у Петрівському і Золотому йде підготовка до розведення сил

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    Зеленський заявив, що у Петрівському і Золотому йде підготовка до розведення сил

    Дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки» має бути узгоджена після розведення військ

    У Петрівському та Золотому на Донбасі йде підготовка до розведення сил.

    Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю «Сегодня».

    Він нагадав, що розведення на трьох «пілотних» ділянках — у Станиці Луганській, Петрівському та Золотому — та погодження «формули Штайнмаєра» було умовою проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки». У Станиці розведення вже відбулося.

    «Зараз йдуть підготовчі моменти до розведення у Петрівському та Золотому. Там розведення не відбувається через порушення режиму тиші, але я думаю, що все обов’язково буде і наступним кроком буде зустріч у «нормандському форматі. Іншої інформації я не знаю», — сказав Зеленський.

    Зазначимо, що бойовики зривають розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.

    Українська сторона наполягає — розведення має відбутися лише після тижня тиші на цих ділянках.

    Раніше у Кремлі заявили про призупинення підготовки зустрічі «нормандського формату».

    До цього у Кремлі заявляли, що дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки» має бути узгоджена після розведення військ.

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