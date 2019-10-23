«Поліграф-челендж»: ще один «слуга народу» повідомив, що пройшов тест



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Качура також закликав інших депутатів «у тому числі від фракції «Слуга народу» протягом 5 днів пройти тест на поліграфі

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що пройшов тест на детекторі брехні і заявив, що поліграф довів необґрунтованість звинувачень у лобіюванні законів і отриманні хабара.

Про це Качура написав у Facebook

«Друзі, тільки що я пройшов тест на детекторі брехні, який чітко вказав, що я не маю жодного відношення не до олігархічних кланів, не до будь-яких корупційних схем...

І давайте розповімо суспільству про всі правки й законопроєкти, які нами подавалися», — написав депутат.

Качура також закликав інших депутатів «у тому числі від фракції «Слуга народу» протягом 5 днів пройти тест на поліграфі, назвавши це «поліграф-челендж».

Нагадаємо, Олександр Дубінський пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Після Дубінського поліграф має пройти голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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