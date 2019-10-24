«Слуга народу» розкритикувала своє керівництво: фракція розвалюється



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Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що скандал зі «слугами народу» може призвести до негативних наслідків

Василевська-Смаглюк заявила, що якщо у керівництва фракції є підозри у хабарництві щодо депутатів, то «хай йдуть і розбираються»

Скандал у податковому комітеті Ради щодо так званих «майданчиків Яценка» буде не останнім у фракції «Слуга народу» й може призвести до негативних наслідків у ній.

Про це в ефірі телеканалу «Громадське» заявила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Я не можу розібратися, які плани у керівництва фракції стосовно тих депутатів, які голосували чи не голосували (за законопроекти у податковому комітеті — ред.). Тому що зранку є заява, що всі мають обов’язково пройти поліграф, вдень — необов’язково, це важке випробування для фракції, давайте, хто хоче добровільно, хай проходить», — сказала вона.

Василевська-Смаглюк вважає, якщо у керівництва фракції є підозри у хабарництві щодо депутатів, то «хай йдуть і розбираються».

«Що це за керівництво фракції, яке не може твердо стояти на якійсь позиції? Тобто, вони бачать, що фракція розвалюється, комітет розвалюється. Я думаю так, принаймні, я бачу ще один чи два таких скандали, а вони будуть ці скандали», — наголосила вона.

На запитання, чим вони можуть закінчитися, депутатка сказала: «Просто всі пересваряться».

Нагадаємо, ці електронні майданчики виступають посередниками між оцінщиками нерухомості та Фондом держмайна, отримуючи гроші за внесення даних у базу ФДМ. Чотири майданчики пов’язують з депутатом Антоном Яценком, й нібито люди від нього могли пропонувати членам комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 30 тисяч доларів за не підтримку законопроекту, який ліквідує їх.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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