Ердоган в Сирії дав урок Зеленському, як треба вести переговори з Путіним

Турецька армія вибила проросійські сили з селища Найраб

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В Сирии в провинции Идлиб идут ожесточенные бои между российскими, иранскими и сирийскими проасадовскими войсками с одной стороны, и турецкими и антиасадовскими сирийскими войсками с другой стороны.

Война очень интересная. Российские и турецкие регулярные ротно-тактические группы взяли под контроль ключевые узлы коммуникаций в провинции. А их союзники ведут войну в промежутках между позициями РФ и Турции.

Россия и Асад применяет боевую авиацию для ударов по антиасадовским силам. Турецкие войска начали применять для борьбы с авиацией переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" производства США. 25 февраля турки сбили асадовский вертолет. Турки авиацию не применяют, но зато широко применяют артиллерию. В ответ на российско-асадовское наступление в Идлибе турки осуществляют контрудар. Небольшие мобильные группы пехоты на легкой бронетехнике и джипах при огневой поддержке турецких войск атаковали поселок Найраб. Удар оказался успешным - несмотря на постоянные удары российской авиации бойцы Эрдогана в контактном бою выбили солдат Асада и Путина из поселка. 26 февраля турецкая армия уничтожила у асадовцев танк, БМП, сбила беспилотник российских Воздушно-комических сил. Российское командование ничего не смогло противопоставить турецкому натиску. Турецкая армия превосходит российскую по организации и мотивации, и даже наличие авиации не заставляет турок отступать - они идут вперед. Россия, очевидно, опасается эскалации войны с Турцией, страной НАТО. Эрдоган проводит встречи с Путиным, они жмут руки и улыбаются друг другу. Но при этом дипломатия и война идут в Турции своими дорогами. Переговоры о мире тем не менее, Эрдоган сопровождает ударами артиллерии и уничтожением позиций пророссийских и проасадовских сил. Важный урок для Украины. Мирные переговоры и отношения с Путиным Эрдоган сопровождает серией атак и обстрелов по российскими и асадовским позициям. И это повышает авторитет Турции и делает дипломатию эффективной.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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