На Банковій перестали ігнорувати проблему Криму

Що б це могло означати?

Сьогоднішні заяви української влади з приводу того, що Крим не знімається з порядку і не може стати ціною для миру на Донбасі, миру в Україні і що давно назріло питання істотного посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму, виглядають дещо неочікуваними.

Зеленський розвіює «кримську ілюзію» Москви

І подібна заява викликає двояке відчуття. Адже, з одного боку, очевидно, що питання Криму і Донбасу не можна було розділяти від самого початку.

Бо винесення питання Криму поза рамки переговорів з Росією, створювало в неї ілюзію, що в Україні бояться публічно піднімати кримське питання, щоб не нашкодити під час переговорів по Донбасу.

З іншого боку, дещо дивує час, який вибраний для подібної заяви. Чому саме кримське питання починають на Банковій піднімати під час прогнозованої зміни прем’єр-міністра України і очікуваних перестановок і кадрових змін в президентській команді?

Можливо, під час зміни політичних партнерів у Зеленського намагаються знайти спільну мову з тією частиною майбутньої команди нового прем’єра, для якої її комерційні інтереси в Криму не менш важливі, ніж досягнення миру з Росією і деокупації Донбасу?

В Києві не змирилися з втратою Кримського півострова

Як би там не було, але неочікуване кримське «прозріння» в команді Зеленського говорить про те, що сьогодні Україна знаходиться на порозі реалізації нових підходів в питанні Донбасу і Криму.

Оскільки дуже схоже на те, що на Банковій почали усвідомлювати, що постійні поступки Путіну не здатні принести ні миру на Донбас, ні хоча б на йоту підштовхнути Москву до бажання обговорювати питання анексованого Росією Криму.

Але тільки час покаже, чи президент Зеленський дійсно розпочинає перезавантаження своєї політики, чи це лише політичні маневри, щоб відвернути увагу від поточних проблем в Україні і заспокоїти опонентів, які неодноразово вже заявляли про те, що на Банковій постійно ігнорують проблему Криму, вселяючи цим надію Путіну і його соратникам, що в Києві вже остаточно змирилися з втратою Кримського півострова.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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