Конституційна криза: чому Зеленський боїться згадувати про Коломойського і Медведчука

Хіба Коломойський не залишається політичним союзником президента? Хіба ваш перший помічник Шефір чи не продовжує їздити в його офіс на доповіді?

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Новое обращение президента Украины. И сами по себе тезисы верные, я согласен. Вот только чтобы было доверие к словам президента, надо еще называть виновных своими именами. И называть имена Владимир Александрович боится - так давайте я вам помогу ваши цитаты расшировать. «Сговор старых элит» - это ведь вы имеете в виду представление в КС по отмене деклараций депутатов Коломойского и Медведчука?

А разве Коломойский не остается вашим политическим союзником? Разве ваш первый помощник Шефир не продолжает ездить в его офис на доклады? Разве не вы отдали под контроль Коломойского Киевскую областную организацию Слуг народа? Разве не вы оставили ему в управлении Центрэнерго? Разве не вы обещали проблемы Медведчуку, а он вместо этого купил два телеканала и расширяет бизнес?

«На весах - уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах». Это кто боролся? Автор этого текста, ваш главный пиарщик Подоляк, который работал с правой рукой Януковича Юрий Иванющенко - он же «Юра Енакиевский», которого в СМИ называли криминальным «авторитетом»? Боролся на Майдане Олег Татаров, который был спикером МВД в то время и заявлял на всех эфирах каждый день, что майдановцы лгут, что их никто не бьет, что людей разгоняют по закону - а вы его назначили замглавы ОП? Он ведь Майдан уничтожал, и он адвокат Портнова, который во время Майдана был замглавы ОП Януковича - теперь это ваши ближайшие друзья. Или за Майдан боролся ваш начальник комитета по разведке Руслан Демченко, который в то время был первым замминистра иностранных дел у Януковича и одним из самих активных сторонников сближения с Россией?

Да вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение КС спровоцировала Россия. Так где же ваши решения, направленные против ОПЗЖ и Медведчука? Где расследования по связям с РФ вашего окружения? Вы не будете проводить расследование, потому что иначе, как и в случае с «вагнеровцами», вам придется поссориться с вашими партнерами в Москве.

Рекомендую Зеленскому дополнить именами обращение о «сговоре со старыми элитами» - доверие может быть только к такой честной позиции, а не к очередному вилянию словами.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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