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    Події в Україні

    Зеленський привітав Усика з перемогою над британцем

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    Зеленський привітав Усика з перемогою над британцем

    Зеленський привітав боксера з перемогою

    Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою. Про це написав Президент у своєму Twitter.

    «Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені «Вемблі» у Лондоні став британець Дерек Чісора, і здобув перемогу.

    Додамо, що напередодні бою повідомлялося, що переможець поєдинку Усик – Чісора повинен зустрітися в титульному бою з володарем трьох чемпіонських поясів суперважкого дивізіону, іншим британцем Ентоні Джошуа.

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    Володимир Зеленський Україна Олександр Усик президент Дерек Чісора
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