Зеленський привітав Усика з перемогою над британцем

Зеленський привітав боксера з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою. Про це написав Президент у своєму Twitter.

«Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!», – написав Зеленський.

.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені «Вемблі» у Лондоні став британець Дерек Чісора, і здобув перемогу.

Додамо, що напередодні бою повідомлялося, що переможець поєдинку Усик – Чісора повинен зустрітися в титульному бою з володарем трьох чемпіонських поясів суперважкого дивізіону, іншим британцем Ентоні Джошуа.

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