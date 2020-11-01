Зеленський привітав Усика з перемогою над британцем
Зеленський привітав боксера з перемогою
Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою. Про це написав Президент у своєму Twitter.
«Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!», – написав Зеленський.
.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені «Вемблі» у Лондоні став британець Дерек Чісора, і здобув перемогу.
Додамо, що напередодні бою повідомлялося, що переможець поєдинку Усик – Чісора повинен зустрітися в титульному бою з володарем трьох чемпіонських поясів суперважкого дивізіону, іншим британцем Ентоні Джошуа.