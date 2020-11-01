«Це публічний прояв змови старих еліт і олігархів». Зеленський пояснив рішення КСУ

Президент зазначає, що рішення КСУ – це «зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність»

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів проти президента і країни. Про це Зеленський написав у Facebook.

«Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть – на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте», – сказав Зеленський.

Президент зазначає, що рішення КСУ – це «зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність», а швидше «про традиційну нашу брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні».

«Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством? Чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово казали – так, хочемо нових відносин. А от Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою та моїми попередниками… вважають інакше. Всім їм конче потрібне збереження «касти недоторканних», – зазначив президент.

За словами Зеленського, ми – громадяни вільної країни досі намагаємося вирвати її в олігархів.

«На іншій шальці терезів – повноцінна свобода. Повноцінні права людей і гарантії справедливості. Повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник може й повинен декларувати свій дохід та відправлятися у в’язницю, якщо його витрати сильно перевищують доходи», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше Веніславський назвав законопроект президента про розпуск КС абсолютно обґрунтованим.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Партія Голос заявила про відкриття кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади». Провадження було відкрите після відповідного звернення нардепа партії Ярослава Юрчишина.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

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