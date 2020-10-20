Медведчук вдруге вбиває Василя Стуса

Україна буде зневажати слугу КДБ Медведчука...

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В далеком 2002-м году Вахтанг Кипиани написал сенсационную статью о темниках, которые рассылал глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук, чтобы заказывать подачу информации и цензуру в основных украинских медиа.

Затем Кипиани издал книгу «Князь тьмы и темников», которая показывает технологию захвата Россией украинского информационного пространства кумом Владимира Путина. В 2019-м Вахтанг издал книгу «Справа Василя Стуса», которая раскрывает как Медведчук в качестве адвоката Стуса действовал, на самом деле, в интересах КГБ СССР, чтобы погубить поэта. И вот вчера судья Дарницкого суда Марина Заставенко опозорила украинское правосудие, и запретила книгу про Стуса и Медведчука.

Медведчук пытается снова установить цензуру - на этот раз руками украинского суда. Взятки для продажной судьи, также как и на всю работу агентуры, поступают из России. Кремль финансирует целый медиа-холдинг и три телеканала, чтобы Медведчук сохранял рейтинг пророссийской партии. И чтобы отмыться от истории и ответственности Медведчук хочет убить Стуса еще раз. Убить книгу - это значит убить поэта второй раз. Убить честь. Убить ответственность негодяя за содеянное.

И потому книгу Кипиани надо издавать и распространять тираж за тиражом, до апелляции и после апелляции, независимо от результата. Украина не станет страной цензуры, Украина будет презирать слугу КГБ Медведчука и его предательство будут изучать дети в школах. Книга о Стусе должна быть в каждой библиотеке, дома и в школах.

«Кого ж ти, демон зла,

кленеш, кленеш, кленеш і проклинаєш?

Кого з самого себе викликаєш?

Свою недолю? Грудочку тепла

під попелом століть? Кого ж ти ждеш?

Невже сподієшся колись дожити,

щоб мовити чеканню: Все. Ми квити.

Ти забираєш, буцімто даєш».

эти строки Василя Стуса как будто напоминают об одном из его мучителей...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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