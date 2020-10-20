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    Думки вголос

    Медведчук вдруге вбиває Василя Стуса

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Медведчук вдруге вбиває Василя Стуса

    Україна буде зневажати слугу КДБ Медведчука...

    Мовою оригіналу

    В далеком 2002-м году Вахтанг Кипиани написал сенсационную статью о темниках, которые рассылал глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук, чтобы заказывать подачу информации и цензуру в основных украинских медиа.

    Затем Кипиани издал книгу «Князь тьмы и темников», которая показывает технологию захвата Россией украинского информационного пространства кумом Владимира Путина. В 2019-м Вахтанг издал книгу «Справа Василя Стуса», которая раскрывает как Медведчук в качестве адвоката Стуса действовал, на самом деле, в интересах КГБ СССР, чтобы погубить поэта. И вот вчера судья Дарницкого суда Марина Заставенко опозорила украинское правосудие, и запретила книгу про Стуса и Медведчука.

    Медведчук пытается снова установить  цензуру - на этот раз руками украинского суда. Взятки для продажной судьи, также как и на всю работу агентуры, поступают из России. Кремль финансирует целый медиа-холдинг и три телеканала, чтобы Медведчук сохранял рейтинг пророссийской партии. И чтобы отмыться от истории и ответственности Медведчук хочет убить Стуса еще раз. Убить книгу - это значит убить поэта второй раз. Убить честь. Убить ответственность негодяя за содеянное.

    И потому книгу Кипиани надо издавать и распространять тираж за тиражом, до апелляции и после апелляции, независимо от результата. Украина не станет страной цензуры, Украина будет презирать слугу КГБ Медведчука и его предательство будут изучать дети в школах. Книга о Стусе должна быть в каждой библиотеке, дома и в школах.

    «Кого ж ти, демон зла,

    кленеш, кленеш, кленеш і проклинаєш?

    Кого з самого себе викликаєш?

    Свою недолю? Грудочку тепла

    під попелом століть? Кого ж ти ждеш?

    Невже сподієшся колись дожити,

    щоб мовити чеканню: Все. Ми квити.

    Ти забираєш, буцімто даєш».

    эти строки Василя Стуса как будто напоминают об одном из его мучителей...

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Віктор Медведчук КДБ СРСР Василь Стус
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