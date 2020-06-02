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    Думки вголос

    Міністр оборони нагородив ексрегіонала Вілкула та образив волонтерів, які допомагали армії

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Міністр оборони нагородив ексрегіонала Вілкула та образив волонтерів, які допомагали армії

    Нагородження Вілкула не помилка, а системна політика, яка є дуже шкідливою для країни під час війни

    Мовою оригіналу

    Министр обороны Андрей Таран наградил представителя Оппозиционного блока Вилкула знаком отличия, какие выводы можно сделать?

    1. Министр не понимает, что такое награждение оскорбляет всех волонтеров, заслуживших такие же знаки отличия с 2014-го года. Он девальвирует свою собственную ведомственную награду.

    2. Министр не понимает политическое значение своих действий - он уравнял в заслугах волонтеров с представителем пророссийской партии, которая распространяла и распространяет пораженческие настроения.

    3. Министр не сделал никаких пояснений своих действий - он не считает нужным что-либо объяснять обществу и армии, а значит не понимает смысл коммуникации и работы с общественностью во время войны.

    4. В окружении министра нет ни одного человека с характером, который бы объяснил ему, что он совершил непозволительную ошибку, и обязан ее прокомментировать.

    5. Верховный главнокомандующий не контролирует действия своего министра обороны и также не понимает значение этой ошибки. А значит награждение Вилкула не ошибка - а системная политика. Очень вредная для страны во время войны. А системная политика приведет и к другим не менее позорным ситуациям в будущем.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗСУ Андрій Таран
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