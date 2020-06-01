На Херсонщині знайшли застреленим військового



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Обставини трагедії з'ясовують слідчі

Попередня версія слідства – самогубство

На Херсонщині знайшли тіло військовослужбовця 95-ї бригади з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє 95-та окрема десантно-штурмова бригада у Facebook.

«Сьогодні, 1 червня 2020 року, близько 11.00 на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів нашої військової частини з вогнепальним пораненням», - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, чоловік скоїв самогубство.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку та правоохоронних органів.

Тривають слідчі дії.

До слова, раніше на адмінкордоні з Кримом зник військовий 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський, а місце несення його служби від анексованого Криму знаходиться приблизно за тисячу метрів.

За попередньою інформацією, військовослужбовця під час несення служби викрали. Неподалік спостережного поста було виявлено сліди боротьби з невідомими особами.