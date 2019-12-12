  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    На матчі Ліги чемпіонів у Харкові вимагали звільнити українського добровольця Марківа

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    На матчі Ліги чемпіонів у Харкові вимагали звільнити українського добровольця Марківа

    Свобода Марківу - це вимога справедливості, і вимога покінчити з ганебним впливом російських спецслужб в італійській судовій влади

    Мовою оригіналу

    Своих не бросаем! На мачте Лиги чемпионов «Шахтера» с итальянской «Аталантой» украинские болельщики развернули на центральной трибуне огромный баннер «L Italia, libera Vitaliy! #FreeMarkiv» - «Италия, освободи Виталия Маркива!»

    Украина глубоко возмущена приговором итальянского суда гражданину Италии и Украины, добровольцу Нацгвардии Виталию Маркиву, которого без всяких доказательств итальянский суд по заказу российских спецслужб приговорил к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андрея Рокелли, который был убит находясь в рядах банды террористов под Славянском в 2014-м году, и к смерти которого Маркив не имел никакого отношения.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На матчі Ліги чемпіонів у Харкові вимагали звільнити українського добровольця Марківа
    На матчі Ліги чемпіонів у Харкові вимагали звільнити українського добровольця Марківа
    На матчі Ліги чемпіонів у Харкові вимагали звільнити українського добровольця Марківа

    Свобода Маркиву - это требование справедливости, и требование покончить с позорным влиянием российских спецслужб в итальянской судебной власти. Украина никогда не откажется от борьбы за свободу Виталия!

    Спасибо огромное всем, кто сделал и развернул плакат на стадионе!

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Італія Віталій Марків
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валентин Бадрак
    Валентин Бадрак

    Директор аналітичної організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння»

    Микола Капітоненко
    Микола Капітоненко

    Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

    Юрій Гаврилечко
    Юрій Гаврилечко

    Співзасновник «Української фабрики думки»

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Зоя Казанжи
    Зоя Казанжи

    Громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ