На матчі Ліги чемпіонів у Харкові вимагали звільнити українського добровольця Марківа

Свобода Марківу - це вимога справедливості, і вимога покінчити з ганебним впливом російських спецслужб в італійській судовій влади

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Своих не бросаем! На мачте Лиги чемпионов «Шахтера» с итальянской «Аталантой» украинские болельщики развернули на центральной трибуне огромный баннер «L Italia, libera Vitaliy! #FreeMarkiv» - «Италия, освободи Виталия Маркива!»

Украина глубоко возмущена приговором итальянского суда гражданину Италии и Украины, добровольцу Нацгвардии Виталию Маркиву, которого без всяких доказательств итальянский суд по заказу российских спецслужб приговорил к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андрея Рокелли, который был убит находясь в рядах банды террористов под Славянском в 2014-м году, и к смерти которого Маркив не имел никакого отношения.

Свобода Маркиву - это требование справедливости, и требование покончить с позорным влиянием российских спецслужб в итальянской судебной власти. Украина никогда не откажется от борьбы за свободу Виталия!

Спасибо огромное всем, кто сделал и развернул плакат на стадионе!

Джерело: блог Юрія Бутусова

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